Gesù e Maria testimonial dei jeans | la clamorosa sentenza della Corte europea

Corte di Strasburgo : "Lecito usare Gesù e Maria in pubblicità" : Utilizzare i nomi e le immagini di Gesù e Maria in una campagna pubblicitaria è lecito. A stabilirlo la Corte europea per i diritti umani, che ha definito “ingiustificabile” il provvedimento con cui la...

L’EUROPA CONTRO Gesù E MARIA/ Pubblicità blasfeme : per la Corte di Strasburgo è lecito ‘bestemmiare’ : La Corte europea dei diritti umani condanna la Lituania per aver multato una azienda che usa manifesti pubblicitari con le immagini di GESÙ e MARIA(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 17:35:00 GMT)

Corte Europea : "Lecito l'uso di Gesù e Maria nelle pubblicità - è libertà di espressione" : La Corte Europea dei diritti umani legittima e difende l'uso di simboli religiosi nelle pubblicità, e condanna la Lituania per aver multato un'azienda che si è servita di...

"Sì a Gesù e Maria in pubblicità". Strasburgo condanna la Lituania : Strasburgo, 30 gennaio 2018 - Utilizzare Gesù e Maria in una pubblicità di abbigliamento si può. Lo ha deciso la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, schierandosi in difesa della casa di ...

Pubblicità : Gesù e Maria possono fare i testimonial : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha recentemente emesso una sentenza che promette di far sentire la sua eco molto lontano in quanto va ha toccare una corda estremamente sensibile e delicata. Ci riferiamo al sentimento religioso diffuso nella maggioranza dell'opinione pubblica. Infatti, la CEDU ha ammesso l'utilizzo dei simboli religiosi per scopi pubblicitari e di marketing. Si tratta della prima sentenza di questo genere della Corte di ...

Corte di Strasburgo : è lecito usare le immagini di Gesù e Maria in pubblicità : Corte di Strasburgo: è lecito usare le immagini di Gesù e Maria in pubblicità La Corte dei diritti umani ha condannato la Lituania per aver multato un’azienda che aveva usato i simboli religiosi su alcuni manifesti pubblicitari. Secondo i giudici la multa inflitta per aver “offeso la morale pubblica” ha violato il diritto alla libertà […] L'articolo Corte di Strasburgo: è lecito usare le immagini di Gesù e Maria in pubblicità sembra ...

Gesù e Maria nelle pubblicità : per la Corte di Strasburgo è lecito - : La Corte europea dei diritti umani ha condannato la Lituania per aver multato un'azienda che si era servita delle due icone religiose cristiane per i propri spot su Internet e su poster. "La sanzione ...

"Sì a Gesù e Maria in pubblicità". L'Ue condanna la Lituania : Strasburgo, 30 gennaio 2018 - Utilizzare Gesù e Maria in una pubblicità di abbigliamento si può. Lo ha deciso la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, schierandosi in difesa della casa di ...

Corte Strasburgo : Consentito uso di Gesù e Maria in pubblicità : Per la Corte europea dei diritti dell'uomo si possono usare simboli religiosi nelle pubblicità. E, con questa sentenza, condanna la Lituania per aver multato un'azienda che si è servita di Gesù e Maria per vendere i propri vestiti. Secondo i giudici infatti la multa inflitta dal Paese per aver "offeso la morale pubblica" ha violato il diritto alla libertà d'espressione dell'azienda.Le pubblicitàNel 2012 una ...

Corte di Strasburgo : “È lecito usare le immagini di Maria e Gesù per pubblicità” : Una pubblicità mostra un uomo e una donna con l’aureola, lui in jeans e tatuato, lei con un vestito bianco e una collana di perline. Accanto si legge: “Gesù, che pantaloni!“, “Cara Maria, che vestito!” e “Gesù e Maria, cosa indossate!“. Ma per la Corte europea dei diritti umani “non sembrano essere gratuitamente offensive o profane” e “non incitano all’odio“. Con una sentenza la ...

Corte di Strasburgo : "Lecito usare Gesù e Maria nelle pubblicità" : La Corte europea dei diritti umani legittima e difende l'uso di simboli religiosi nelle pubblicità, e condanna la Lituania per aver multato un'azienda che si è servita di Gesù e Maria su poster e internet per vendere vestiti. Secondo i giudici la multa inflitta per aver "offeso la morale pubblica" ha violato il diritto alla libertà d'espressione dell'azienda.I fatti risalgono al 2012 quando una società lituana ...

Lecito usare Gesù e Maria negli spot : lo dice la Corte dei diritti umani di Strasburgo : La Corte europea dei diritti umani difende l’uso di simboli religiosi nelle pubblicità. Tutto è nato dalla decisione della Lituania di multare un’azienda per una pubblicità considerata «blasfema»: «Non si può limitare la libertà di espressione»

Lecito usare Gesù e Maria negli spot : lo dice la Corte dei diritti umani di Strasburgo : La Corte europea dei diritti umani difende l’uso di simboli religiosi nelle pubblicità. Tutto è nato dalla decisione della Lituania di multare un’azienda per una pubblicità considerata «blasfema»: «Non si può limitare la libertà di espressione»

Ue : "Sì uso Gesù e Maria in pubblicità" : 13.20 La Corte europea dei Diritti umani considera lecito l'uso di simboli religiosi nelle pubblicità, e condanna la Lituania per aver multato un'azienda che si è servita di Gesù e Maria su poster e internet per vendere vestiti. Secondo i giudici di Strasburgo,la multa inflitta per aver "offeso la morale pubblica" ha violato il diritto alla libertà d'espressione dell'azienda.