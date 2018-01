George Weah annuncia la riforma della Costituzione e si taglia lo stipendio

L’«incoronazione» di George Weah - presidente della Liberia : La parola corretta è insediamento, ma a guardare le immagini quello di George Weah a presidente della Liberia sembra più un’incoronazione. Non un inauguration day come quello di Trump, anche se il nome corretto è questo, ma una coronation come quella della regina Elisabetta, modello The Crown, senza corona però. L’ex calciatore, 51 anni, succede al premio Nobel per la pace Ellen Johnson Sirleaf, prima donna capo di Stato in Africa, che ha ...

George Weah ha giurato come nuovo presidente della Liberia : La seguitissima cerimonia è avvenuta nello stadio di Monrovia: è la prima volta nella storia del paese che un nuovo presidente prende il potere in modo pacifico The post George Weah ha giurato come nuovo presidente della Liberia appeared first on Il Post.

Giovani - povertà e qualità della democrazia : la chiave del successo elettorale di George Weah in Liberia : Giovani, povertà e qualità della democrazia. Si può leggere attraverso queste parole chiave il successo elettorale di George Weah, ex calciatore convertitosi alla politica, ben noto al pubblico italiano per gli anni trascorsi al Milan. Dopo una dura battaglia è riuscito a realizzare il suo sogno: lo scorso 26 dicembre, con il 61,5% dei voti, l'ex pallone d'oro si è imposto al ballottaggio per la carica di ...

George Weah : 'La mia partita più importante inizia ora' : ... 'comincerò aiutando i poveri e i disoccupati, poi attuando il mio programma che consiste anzitutto nella lotta alla corruzione, flagello all'economia del Paese, nello sviluppo d'infrastrutture ...

George Weah presidente della Liberia è solo l'ultimo esempio del grande valore politico che ha lo sport in Africa : Perché il legame tra sport e politica, in Africa, è più stretto che altrove: la storia è piena di trasformazioni sociali e culturali lanciate da calciatori e non solo.

George Weah presidente della Liberia è solo l'ultimo esempio del grande valore politico che ha lo sport in Africa : Da giocatore segnava un gol ogni due partite e nel 1995 ha vinto anche il Pallone d'Oro. Con la maglia del Milan ha conquistato due scudetti, nel 1995-96 e nel 1998-99, e ora, a 51 anni, è stato eletto nuovo presidente della Liberia. George Weah ce l'ha fatta: al ballottaggio dello scorso 26 dicembre ha superato il vicepresidente uscente Joseph Boakai con il 61,5% delle preferenze.Uno dei primi a congratularsi con Weah - come scrive il ...

George Weah - il calciatore nato in una baraccopoli e tornato in Liberia per aiutare il suo popolo da presidente : Prima di lui altri campioni del calcio hanno intrapreso con successo la carriera politica. Gianni Rivera è stato eletto in quattro legislature, Romario è senatore, Bebeto è deputato, Hakan Sukur fa ...

Liberia - George Weah presidente : l'ex stella del Milan ha vinto le elezioni con il 61 - 5% : 250mila morti, migliaia di feriti e mutilati, resta uno degli Stati più poveri al mondo nonostante sia ricco di diamanti. Weah, calciatore del Milan nella seconda metà degli anni Novanta, e ora ...

George Weah è il nuovo presidente della Liberia : L'ex calciatore del Milan e Pallone d'Oro ha battuto al ballottaggio Joseph Boakai, con più del 60 per cento dei voti The post George Weah è il nuovo presidente della Liberia appeared first on Il Post.

George Weah è il nuovo presidente della Liberia : Devastata da due guerre civili nell'arco di 14 anni che hanno fatto 250mila morti, oltre a migliaia di feriti e mutilati, la Liberia resta uno degli Stati più poveri al mondo nonostante il suo ...

Liberia : è George Weah il nuovo presidente : Dai campi di calcio al successo in politica, George Weah è il nuovo presidente della Liberia. Dal balcone della sede del suo partito a Monrovia,

George Weah è il nuovo presidente della Liberia! : George Weah ce l’ha fatta! Quando lo scrutinio è al 98,1% del totale, il vantaggio dell’ex calciatore del Milan è incolmabile: sarà lui il nuovo presidente della Liberia! Il vincitore del Pallone d’Oro 1995 infatti si attesta al momento al 61,5% delle preferenze contro il 38,5% del suo avversario, il vicepresidente uscente Joseph Boakai. Già al primo turno Weah era in testa con il 38,4% dei voti, mentre Boakai ovviamente era ...

Liberia - George Weah presidente : l'ex stella del Milan ha vinto le elezioni con il 61 - 5% : 250mila morti, migliaia di feriti e mutilati, resta uno degli Stati più poveri al mondo nonostante sia ricco di diamanti. Weah, calciatore del Milan nella seconda metà degli anni Novanta, e ora ...

Dal calcio alla politica. George Weah presidente della Liberia : E’ arrivata l’ufficialità. Inizia la carriera politica di George Weah eletto presidente della Liberia. L’ex stella del Milan si è imposto al ballottaggio presidenziale. George Weah ha vinto con il 61,5% battendo il rivale Joseph Boakai, vice presidente uscente, che ha ottenuto…Continua a leggere →