"Soffiare sulla paura non solo è un errore ma è un qualcosa che rasenta l'irresponsabilità". Lo sottolinea il premier, inaugurando la nuova sala operativa della Protezione civile della Regione Lazio. E aggiunge: "Non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricordi i rischi che abbiamo davanti e alimenti",serve "rafforzare la". Poi parlando del post terremoto in centro Italia: "C'è una lunga strada da fare sulla via della ricostruzione", ma "abbiamo dato una buona prova di reazione a questi eventi così drammatici".(Di martedì 30 gennaio 2018)