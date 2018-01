: L'Alta Corte britannica si pronuncia sul piccolo Isaiah come su Charlie: staccare la spina… - TutteLeNotizie : L'Alta Corte britannica si pronuncia sul piccolo Isaiah come su Charlie: staccare la spina… - TutteLeNotizie : L'Alta Corte britannica si pronuncia sul piccolo Isaiah come su Charlie: staccare la spina… - TutteLeNotizie : L'Alta Corte britannica si pronuncia sul piccolo Isaiah come su Charlie: staccare la spina… - TutteLeNotizie : L'Alta Corte britannica si pronuncia sul piccolo Isaiah come su Charlie: staccare la spina… - TutteLeNotizie : L'Alta Corte britannica si pronuncia sul piccolo Isaiah come su Charlie: staccare la spina… -

Ladel Regno Unito si pronuncia sul piccolo Isaiah come su Charlie. L'altaha dato il via libera al King's College hospital di Londra a, contro il volere dei genitori, laal piccolo Isaiah,11 mesi. Isaiah ha subito un grave danno cerebrale alla nascita e sopravvive grazie ai macchinari per la ventilazione artificiale. Secondo i medici non risponde alle stimolazioni e il giudice concorda che non sia "nel suo miglior interesse" continuare così. I genitori contestano questo il verdetto.(Di martedì 30 gennaio 2018)