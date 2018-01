Gas di scarico testati su cavie | la Volkswagen sospende il manager Thomas Steg

Germania - cavie umane per testare i Gas di scarico delle auto. Volkskswagen - Mercedes e Bmw : «Non sapevamo» : La Società di Ricerca europea per l’Ambiente e la Salute nei Trasporti, fondata dai 3 colossi dell’auto, avrebbe promosso «un breve studio di inalazione con ossido d’azoto su persone sane»

Germania - Gas di scarico delle auto testati anche su persone : la prova in un dossier del 2016 : In 25 sarebbero stati sottoposti all'esperimento 3 ore al giorno per 4 settimane consecutive, lo dice una ricerca pubblicata su una rivista specializzata. E' stata la stampa tedesca, oggi, a denunciare il caso: la società di ricerca europea per l'ambiente e la salute nei trasporti, fondata da Volkswagen, Daimler e Bmw, ha promosso "un breve studio di inalazione con diossido d'azoto su persone sane"

