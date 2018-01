Francesco sarà squalificato dall' Isola dei Famosi? Ecco tutta la verità

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 30 gennaio 2018)ci con un nuovo appuntamento con le notizie sull'#dei, il reality di Canale 5, che ha appena visto il ritiro di Chiara Nasti VIDEO, la fashion blogger di Napoli. Le ultime novita' rivelano che uno dei protagonisti di questa nuova edizione rischierebbe la squalifica dopo le accuse infamanti rilasciate da Eva Henger. Ma andiamo a svelare cos'è accaduto, continuando a leggere qui sotto.2018: Eva Henger, accusa choc controMonte Le novita' dell'deiVIDEO rivelano che #Monte è tornato prepotentemente alla ribalta dopo una dichiarazione choc di Eva Henger durante la seconda puntata, trasmessa ieri 29 gennaio 2018 sui teleschermi di Canale 5. Come abbiamo visto l'ex attrice del cinema per film per adulti ha confessato che l'ex tronista di Uomini e Donne aveva portato la droga all'interno della villa, in attesa di ...