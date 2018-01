Francesco Monte squalificato dall' Isola? Il comunicato Mediaset

Francesco Monte : tra le accuse di Eva e dell'ex suocera : La seconda diretta della tredicesima edizione dell'Isola dei famosi ha riscosso un successo tale da tenere il pubblico italiano incollato alla televisione. Fin dall'inizio la puntata è stata ricca di colpi di scena che potranno determinare un'eventuale squalifica di un naufrago. Si tratta dell'ex di Cecilia Rodriguez, ovvero Francesco Monte. L'ex tronista ha deciso di partecipare al reality della sopravvivenza per dimenticare la sua storia ...

'Caso' Francesco Monte : ecco il comunicato ufficiale : eccoci con un nuovo appuntamento con l'isola dei famosi 13. Il programma condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi accompagnata da Mara Venier e Daniele Bossari ieri sera è andato in onda con il suo secondo appuntamento. Nonostante la concorrenza, il reality è riuscito a portare a casa grandi ascolti. Durante la diretta di ieri, come hanno potuto notare i fans non sono mancati di certo i colpi di scena. Infatti oltre alle parole della ...

Francesco Monte squalificato per droga?/ Mediaset indaga - ma la prova definitiva c'è! (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte squaifica per droga? Dopo le accuse di Eva Henger, Mediaset indaga ma per il web non ci sarà nessuna squalifica (Isola dei Famosi 2018).(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 22:25:00 GMT)

Francesco Monte squalificato? L’Isola dei Famosi 2018 sotto accusa : arriva il comunicato ufficiale : Francesco Monte squalificato? Sono ore concitate queste dopo le dichiarazioni di Eva Henger ieri sera e la grande risonanza che oggi l'argomento ha avuto a Mattino 5 e Pomeriggio 5. Proprio durante la trasmissione di Barbara D'Urso è arrivato un comunicato ufficiale da parte della produzione dell'Isola dei Famosi 2018 che chiarisce alcuni dettagli della diretta di ieri e si parla della possibile squalifica dell'ex tronista e corteggiatore ...

Francesco Monte SQUALIFICATO PER DROGA?/ Mediaset indaga : il sospetto del pubblico (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCO MONTE squaifica per DROGA? Dopo le accuse di Eva Henger, Mediaset indaga ma per il web non ci sarà nessuna squalifica (Isola dei Famosi 2018).(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 21:30:00 GMT)

Isola - Francesco Monte e il caso marijuana : 'È a rischio espulsione'. Canale 5 : 'Pronti a provvedimenti' : Francesco Monte a rischio espulsione? È una bella tegola quella caduta sulla testa del super favorito dell'Isola dei Famosi 2018. Nella diretta di ieri sera Eva Henger, su tutte le furie per la ...

Francesco Monte squalificato per droga?/ Mediaset indaga : niente squalifica per il web (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte squaifica per droga? Dopo le accuse di Eva Henger, Mediaset indaga ma per il web non ci sarà nessuna squalifica (Isola dei Famosi 2018).(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 20:32:00 GMT)

Isola - Alfonso Signorini contro Francesco Monte : 'La legalizzazione della marijuana in prima serata...' : Alfonso Signorini al vetriolo. La seconda puntata dell'Isola dei Famosi ha tenuti incollati milioni di fan e tra i telespettatori illustri anche il direttore di Chi, che ha commentato 'l'affaire ...

Mercedesz Henger a Pomeriggio 5 difende la madre Eva nello scontro con Francesco Monte : “Nella prima puntata non è riuscita a parlare” : Pomeriggio 5: Mercedesz Henger difende la madre Eva Henger dopo lo scontro all’Isola dei Famosi con Francesco Monte Mercedesz Henger è tornata ad attaccare Francesco Monte. Del resto era inevitabile dopo lo scontro tra la madre Eva e l’ex tronista di Uomini e Donne nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi. La giovane ci ha tenuto a […] L'articolo Mercedesz Henger a Pomeriggio 5 difende la madre Eva nello scontro con ...

Francesco Monte a rischio squalifica? L’annuncio a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: gli ultimi aggiornamenti su Francesco Monte E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. E nella seconda parte della trasmissione, Barbara d’Urso ha voluto parlare di tutto quello che è successo nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi. Tanti gli ospiti invitati in studio a parlare del reality, tra i quali anche Riccardo Ferri, il giornalista Riccardo Signoretti e Mercedesz Henger. E, ...

Francesco Monte SCANDALO DROGA/ Isola dei famosi 2018 : squalifica in arrivo? Ecco il comunicato Mediaset : Dopo la nomination di FRANCESCO MONTE, Eva Henger si "vendica" e lancia pesanti accuse all'ex tronista sull'uso di DROGA prima dell'inizio del reality. (Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:51:00 GMT)

Isola dei Famosi - Francesco Monte squalificato? È arrivata la decisione Mediaset : Francesco Monte squalificato dall’Isola dei Famosi? Il comunicato Mediaset letto da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 Francesco Monte squalificato dall’Isola dei Famosi dopo le pesanti accuse di Eva Henger? Per il momento no: in un comunicato stampa, letto da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Mediaset ha dichiarato che per ora le parole dell’attrice non hanno […] L'articolo Isola dei Famosi, Francesco Monte ...

Isola - Francesco Monte e la marijuana nella casetta : 'È a rischio espulsione...' : di Emiliana Costa Francesco Monte a rischio espulsione? È una bella tegola quella caduta sulla testa del super favorito dell'Isola dei Famosi 2018. nella diretta di ieri sera Eva Henger, su tutte le ...

Isola - Mercedesz Henger : "Ho ricevuto minacce di morte - dovrebbero squalificare Francesco Monte" : La "bomba" sganciata da Eva Henger sull'Isola dei Famosi non poteva non avere ripercussioni nei giorni successivi. Durante la diretta l'ex pornostar ha raccontato che Francesco...