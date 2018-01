Francesco Monte Scandalo Droga Isola dei famosi 2018 | nessun pentimento da parte di Eva

Isola 2018 - Francesco Monte squalificato dal gioco? : Francesco Monte squalificato all'Isola dei Famosi 2018? Nella seconda puntata serale è accaduto il finimondo: Eva Henger ha fatto una rivelazione shock che ha messo a serio rischio la partecipazione dell'ex tronista di Uomini e Donne al reality show. Delle accuse che non sono passate inosservate e che certamente non finiranno immediatamente nel dimenticatoio: se ne parlerà anche altrove, visto che Eva ha voglia di raccontare tutta la verità su ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono baciati all'Isola 2018 : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono baciati? all'Isola dei famosi 2018 è già scoppiato l'amore: i due naufraghi si sono avvicinati ancor prima di venire catapultati sulle spiagge dell'Honduras e stanno proseguendo la conoscenza. Le telecamere naturalmente li tengono puntati, visto che fra loro c'è del tenero, e nel daytime di oggi, 29 gennaio, si è intravisto un bacio! Francesco e Paola verranno interpellati a proposito di questo gesto ...

Miriana Trevisan contro Eva Henger/ "Francesco Monte e la droga? Ma se tuo figlio fu arrestato!" : Miriana Trevisan contro Eva Henger: l'ex valletta di Mike Bongiorno attacca l'eliminata dall'Isola dei Famosi per le parole sulla droga contro Francesco Monte. E chiama in causa il figlio...(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 13:10:00 GMT)

Francesco Monte SCANDALO DROGA/ Isola dei famosi 2018 : Alfonso Signorini tuona sulla "legalizzazione tv" : Dopo la nomination di FRANCESCO MONTE, Eva Henger si "vendica" e lancia pesanti accuse all'ex tronista sull'uso di DROGA prima dell'inizio del reality. (Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Cecilia Rodriguez ha scritto a Francesco Monte prima dell'Isola dei Famosi? Lo scoop : prima di andarsene da L' Isola dei Famosi 2018 , Eva Henger ha voluto lanciare un ultimo succosissimo scoop su Francesco Monte , già messo alle strette per la storia sulla marijuana. L'ex pornostar ...

Isola Dei Famosi - prima puntata : Eva Henger accusa Francesco Monte di aver usato droga! : La seconda puntata de L’Isola Dei Famosi ha suscitato davvero scalpore. Eva Henger durante la diretta ha accusato Francesco Monte di aver usato droga mentre erano in hotel. Nuovi naufraghi nelle spiagge honduregne! Isola Dei Famosi: Eva Henger lancia pesanti accuse a Francesco Monte! Eva Henger durante la diretta della seconda puntata de L’Isola Dei Famosi ha rilasciato una dichiarazione alquanto forte. L’ex diva dei film a ...

Francesco Monte squalificato dall’Isola? Ecco perché rischierebbe l’eliminazione : Mattino 5: Francesco Monte rischia di essere squalificato dall’Isola dei Famosi per aver fumato marijuana? In studio si accende il dibattito La rivelazione fatta da Eva Henger durante la diretta dell’Isola dei Famosi ha decisamente sconvolto gli animi di molti telespettatori ieri sera. Francesco Monte ha davvero fumato marijuana? E se si, quali saranno le conseguenze del suo […] L'articolo Francesco Monte squalificato ...

Francesco Monte - droga all'Isola dei Famosi : la mamma di Cecilia Rodriguez spara a zero sull'ex genero : Ha stupito tutti la confessione di Eva Henger sul caso marijuana fumata durante il programma da Francesco Monte . Se Alessia Marcuzzi ha voluto chiudere in fretta la spinosa questione - e così ha ...

L’Isola 2018 : la madre di Cecilia Rodriguez attacca Francesco Monte : Francesco Monte dell’Isola dei famosi attaccato dalla mamma di Cecilia Ieri sera a L’Isola dei famosi Eva Henger ha attaccato Francesco Monte per aver fumato uno spinello durante la loro permanenza nel residence in Honduras. Dichiarazioni che hanno suscitato un certo stupore anche nella conduttrice Alessia Marcuzzi. Dopo mesi e mesi di attacchi social, chi spunta a schierarsi contro quanto avvenuto nella seconda puntata del reality ...

Eva Henger eliminata dall'Isola dei Famosi dopo le accuse choc a Francesco Monte : 'Ha portato droga' : Eva Henger a muso duro contro Francesco Monte. E forse proprio per questo eliminata dall'Isola dei Famosi. La pornostar non ha usato mezzi termini per screditare l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ...

Francesco Monte e Paola di Benedetto : scatta il primo bacio sull'Isola dei Famosi : E' nato l'amore tra Francesco Monte e 'madre natura' Paola Di Benedetto? O è solo una trovata per rimanere il più a lungo possibile sull'Isola dei Famosi? Ai posteri l'ardua sentenza. Complice la ...

