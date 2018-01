Francesca Del Taglia incinta di nuovo | con Eugenio di nuovo genitori

Francesca Barra e Santamaria sposi in gran segreto : le foto delle nozze : «Lo scorso novembre eravamo a Los Angeles perché Claudio doveva presentare un cortometraggio. La produzione ci ha dato un giorno di libertà, così siamo volati a Las Vegas e

Francesca Barra e Claudio Santamaria sposi a Las Vegas - la foto del matrimonio segreto : Francesca Barra e Claudio Santamaria, ecco la foto delle nozze celebrate a Las Vegas (pubblicata dal settimanale Chi) a cui è seguito il viaggio di nozze in Vietnam. Francesca Barra parla del matrimonio a Las Vegas con Claudio Santamaria "Lo scorso novembre eravamo a Los Angeles perché Claudio doveva presentare un cortometraggio. La produzione ci ha dato un giorno di libertà, così siamo volati a Las Vegas e

Chi è Francesca Cipriani? Biografia - età e vita privata della concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Francesca Cipriani? Come naufraga dell'Isola dei famosi 2018 sta divertendo il pubblico di Canale 5, ma molti la ricorderanno come concorrente del Grande Fratello. Sono più di dieci anni che la vediamo in televisione e non ha mai perso il sorriso, seppure qualcuno la reputi un po' troppo eccentrica e sopra le righe. Ma chi è davvero? Per conoscerla meglio abbiamo preparato questo speciale con Biografia e vita privata di Francesca Cipriani: ...

Isola dei Famosi 2018 - seconda puntata del 29 gennaio : fuori Eva. Al televoto Francesca - Nadia e Rosa. Sbarcano Elena Morali e Simone Barbato : seconda puntata Isola dei Famosi 2018 seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e, puntuale, qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della seconda puntata di lunedì 29 gennaio 21.39: La voce narrante dell’Isola dei ...

Uomini e Donne : Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia genitori bis? : Eugenio e Francesca di Uomini e Donne saranno di nuovo genitori? Sembra ci sia aria di importanti novità per una tra le coppie più unite e amate del programma condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne, ovvero quella composta dal dj Eugenio Colombo e dalla sua scelta, la toscana Francesca Del Taglia. Come riportato da una fan al blog Isa e Chia, sembra che la Del Taglia sia in dolce attesa del secondo figlio della coppia (i due sono infatti ...

Francesca Cipriani vede delle presenze dell'aldilà - lo rivela sua madre Video : A #Domenica Live è stato dedicato uno spazio della trasmissione al paranormale, in quanto diversi vip hanno dichiarato di aver assistito a fenomeni ultraterreni. In collegamento dalla propria abitazione, la madre di #Francesca Cipriani ha dichiarato che sua figlia, fin da piccola, vedrebbe delle presenze. Insomma, sia lei che sua madre, sarebbero particolarmente sensibili al paranormale. A detta di sua made, Francesca da piccola avrebbe giocato ...

L'Isola dei famosi : Malgioglio e Del Santo affossano Francesca Cipriani Video : #L'Isola dei famosi 2018: ecco le ultime news, anticipazioni e gossip sulla protagonista assoluta di questa prima settimana della nuova edizione del reality show di Canale 5, #Francesca Cipriani. L'ex concorrente maggiorata e rifatta del Grande Fratello ha subito attirato le attenzioni e le critiche del pubblico per i suoi attacchi di panico a bordo dell'elicottero durante la puntata di esordio delL'Isola. In queste ultime ore l'ex papi girl di ...

Francesca Cipriani sviene in spiaggia/ Lory Del Santo attacca : "solo un teatrino" (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani è la vera star dell'Isola dei Famosi 2018: dall'attacco di panico in elicottero al malore che costringe la produzione a chiamare i medici, la scena è tutta sua.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 10:19:00 GMT)

Francesca Cipriani - sviene all'Isola dei Famosi/ Video - malore in spiaggia : le rassicurazioni della showgirl : Francesca Cipriani, sviene all'Isola dei Famosi: malore in spiaggia, arrivano i medici. Lascia il reality? Le ultme notizie sulle condizioni di salute della naufraga(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:52:00 GMT)

Annunciate le nuove date del tour di Francesca Michielin : info e biglietti in prevendita : Le nuove date del tour di Francesca Michielin sono ufficiali. L'artista ha appena annunciato che la tournée dedicata a 2640 si arricchirà di altri appuntamenti, dopo il successo della prima parte che ha già fatto registrare diversi appuntamenti sold out. I prossimi concerti di Francesca Michielin sono fissati a Roncade e Roma, con il raddoppio delle date già Annunciate ma dichiarate sold out. Roncade potrà apprezzare la musica della giovane ...

"Canindé - L’anima Francescana del Brasile" - di Giorgio Negro e Dario De Dominicis tra i pellegrini di San Francesco in Sud America : San Francesco si è fermato a Canindé. Qui, nel cuore più arido del Brasile, il sertão, ogni anno orde di fedeli accorrono ??????a fare voto al santo di Assisi. Un pellegrinaggio antico, ma non per questo risparmiato dalla moda del "selfie", che dal 24 settembre al 4 ottobre richiama, al Santuario di San Francesco delle Stimmate, oltre due milioni di persone in una città che ne conta meno di un ottantamila. E ...