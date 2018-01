Isola : Francesca Cipriani - Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta in nomination :

Isola dei famosi : in nomination Nadia Rinaldi - Francesca Cipriani e Rosa Perrotta - ecco i gruppi “migliori” e “peggiori” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo la seconda puntata di lunedì 29 gennaio e quali sono i due gruppi creati dal “migliore” e dal “peggiore” che vivranno su due isole distinte. Isola dei famosi 2018, i concorrenti Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Giucas Casella, mentalista, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto […] L'articolo Isola dei ...

Elena Morali / Chi è la nuova naufraga? Grande gioia per Francesca Cipriani (Isola dei Famosi 2018) : Elena Morali, la ''naufraga fantasma'' ha già rapito il pubblico di Canale 5. Presto il matrimonio con Scintilla alias Gianluca Furbelli, ma prima il reality. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 00:33:00 GMT)

Nessuno sceglie Francesca Cipriani che si sfoga : 'Sull'Isola sono tutti falsi' : Dopo la prova del 'Mejor' vinta da Alessia Mancini è arrivato il momento di fare la divisione dei due gruppi. LEGGI ANCHE---> Isola Eva Henger eliminata, Marco Ferri resta in gioco LEGGI ANCHE---> ...

STEFANO DE MARTINO / Francesca Cipriani "ha due cocchi..." (Isola dei Famosi 2018) : STEFANO De MARTINO, inviato dell'Isola dei Famosi 2018, riceve la benedizione di Maria De Filippi, che l'ha lanciato come ballerino professionista e conduttore ad Amici(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 23:34:00 GMT)

Francesca Cipriani criticata da Mara Venier : il sospetto : L’Isola dei Famosi: Francesca Cipriani è finta? I dubbi di Mara Venier La seconda puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi è iniziata con una clamorosa dichiarazione, che ha lasciato gli spettatori da casa di stucco. Cosa è successo? Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver infranto il regolamento perchè si sarebbe fumato della marijuana nel residence prima che iniziasse il reality show condotto da Alessia ...

Francesca Cipriani / Ancora in lacrime in diretta : "Sono giorni che non mangio!" (L'Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani si ritira? Per la showgirl è stata una prima settimana tra malori e polemiche. Cosa sceglierà di fare nonostante le difficoltà dei primi giorni? (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 22:20:00 GMT)

Chi è Francesca Cipriani? Biografia - età e vita privata della concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Francesca Cipriani? Come naufraga dell'Isola dei famosi 2018 sta divertendo il pubblico di Canale 5, ma molti la ricorderanno come concorrente del Grande Fratello. Sono più di dieci anni che la vediamo in televisione e non ha mai perso il sorriso, seppure qualcuno la reputi un po' troppo eccentrica e sopra le righe. Ma chi è davvero? Per conoscerla meglio abbiamo preparato questo speciale con Biografia e vita privata di Francesca Cipriani: ...

Francesca Cipriani - la mamma a Domenica Live : “Sono entrata in contatto con strane presenze. Erano alte - magre e vestite di nero” : Tale madre, tale figlia. Ci mancava solo Rita De Michele, la mamma di Francesca Cipriani, ora diventata celebre (vabbè, si fa per dire) perché entrata in contatto con angeli e “strane presenze”. Nel salotto sempre super chic di “Domenica Live” la signora ha raccontato di aver avuto a che fare con presenze che la seguivano: “Erano alte, magre e vestite di nero. Mi hanno spiegato che stanno a una certa altezza da terra e lievitano in aria”, ha ...

Francesca Cipriani / La naufraga dovrà confrontarsi con una prova segreta (L'Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI si ritira? Per la showgirl è stata una prima settimana tra malori e polemiche. Cosa sceglierà di fare nonostante le difficoltà dei primi giorni? (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 17:40:00 GMT)

Lorenzo Crespi attacca Francesca Cipriani non ha avuto un’attacco di panico : Lorenzo Crespi a “Domenica Live” si scaglia contro Francesca Cipriani e la sua reazione in elicottero all’idea di lanciarsi. Quello di Francesca Cipriani non era un attacco di panico. Non c’è nessun sintomo di un attacco di panico, come non c’è nessun sintomo di malessere in quello che ha fatto in spiaggia. Sono anni che studio i segnali del corpo. Quello della Cipriani non è stato un attacco di panico, è tutta una messinscena». «Lo ha fatto per ...

NADIA RINALDI/ Lo scontro con Francesca Cipriani e le polemiche (Isola dei famosi 2018) : NADIA RINALDI litiga con Francesca Cipriani all'Isola dei famosi. Nel frattempo Wanna Marchi esprime tutta la sua rabbia nei confronti dell'attrice romana.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 10:09:00 GMT)

CRAIG WARWICK/ Dopo la lite con Giucas Casella - fa shampista per Francesca Cipriani (Isola dei famosi 2018) : CRAIG WARWICK è uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2018. Dopo lo scontro con Giucas Casella, cosa succederà nella seconda puntata in onda questa sera su Canale 5?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:59:00 GMT)

Francesca Cipriani vede delle presenze dell'aldilà - lo rivela sua madre Video : A #Domenica Live è stato dedicato uno spazio della trasmissione al paranormale, in quanto diversi vip hanno dichiarato di aver assistito a fenomeni ultraterreni. In collegamento dalla propria abitazione, la madre di #Francesca Cipriani ha dichiarato che sua figlia, fin da piccola, vedrebbe delle presenze. Insomma, sia lei che sua madre, sarebbero particolarmente sensibili al paranormale. A detta di sua made, Francesca da piccola avrebbe giocato ...