Formula E - Ecco l' avveniristica monoposto per la quinta stagione

Calciomercato Inter - Ausilio Formula l'offerta al Psg per Pastore : ecco le condizioni per l'affare : La proposta formulata dall'Inter, secondo le indiscrezioni lanciate da Premium Sport, prevede un prestito molto oneroso da 6-8 milioni di euro, che al momento rappresenta la prassi per la società ...

Formula 1 - la Williams punta sui giovani : ecco Stroll e Sirotkin. Kubica collaudatore : Con l'annuncio della Williams, la griglia di Formula Uno del 2018 è completa. Insieme a Lance Stroll il Team di Grove ha scelto di schierare Sergey Sirotkin che prende così il posto di Felipe Massa. ...

Bologna - arriva Nehuen Paz : ecco i costi e la Formula dell’accordo col Newell’s Old Boys : Nehuen Paz è del Bologna. arriva dunque il tanto richiesto difensore per mister Donadoni che adesso attende con ansia che si risolva la questione Verdi e quella legata al suo sostituto. L’argentino classe 1993 arriva dal Newell’s Old Boys e secondo quanto rivelato da gianlucadimarzio.com, i dettagli dell’accordo col club sudamericano sarebbero i seguenti: 800 mila euro il costo del cartellino, più un 10 per cento agli argentini ...

Superbrain stasera in tv - Paola Perego torna su RaiUno : ecco la Formula del programma : GRANDI OSPITI Non ci saranno solo i 'cervelloni' migliori al mondo tra gli ospiti in studio, ma anche una giuria vip di grandissimo livello. Come dichiarato dalla stessa Paola Perego in diretta ...

Formula1 - piloti star e tecnologia utile : ecco la strategia Liberty : La F.1 alternativa avrebbe forza di crearsi questo terreno? Convincere gli autodromi a saltare il fosso? Oltre alla questione economica, c'è poi quella politica: la Ferrari si è sempre dichiarata ...

Mercedes - nuovo motore / Formula 1 - Andy Cowell sfida la Ferrari : “Ecco le novità a cui stiamo lavorando” : La nuova Mercedes punterà ad un motore tutto nuovo per sbaragliare la concorrenza come negli ultimi anni. Andy Cowell ha anticipato alcune novità attraverso un'intervista.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 11:58:00 GMT)

F1 2018 : ecco le novità del regolamento tecnico di Formula 1 Video : La stagione 2017 di #Formula 1 ha visto una vera e propria rivoluzione delle monoposto. Con il regolamento di un anno fa, le monoposto sono state allargate di molto e lo stesso vale per le gomme: la #f1 è tornata ai famosi gommoni posteriori che tanto sono amati dai fan più nostalgici di questo sport. Le modifiche riguardano anche la meccanica, nonché l'aerodinamica dell'auto, con l'alettone anteriore che è aumentato anch'esso di dimensioni in ...

Inter - ecco la Formula per l'arrivo di un ex Milan : Secondo Sky Sport , l' Inter sta lavorando su un prestito lungo per regalarsi a gennaio Gerard Deulofeu . Molto dipenderà dall'arrivo o meno al Barcellona di un grande esterno offensivo di livello Internazionale ...

Formula 1 - stangate per Ferrari e Mercedes : ecco il motivo : Si avvicina il prossimo campionato di Formula 1, grande attesa per il nuovo possibile duello tra Ferrari e Mercedes ma nel frattempo per le due scuderie non arrivano buone notizie. Secondo le regole della FIA, infatti, per iscriversi al prossimo campionato bisogna versare una parte fissa e una variabile, legata al punteggio ottenuto nel campionato precedente. Per quanto riguarda il Cavallino, il bottino conquistato nel 2017 obbligherà Marchionne ...

Formula 1 - le modifiche per svoltare : ecco come sarà la nuova Ferrari : In casa Ferrari si pensa alla prossima stagione con l’intenzione di tornare a vincere dopo il dominio della ultimi stagione della Mercedes. Nel frattempo arrivano le prime indiscrezioni sulla monoposto, il passo dovrebbe essere un pochino più allungato, infrangendo il muro dei 3.600 mm. Una scelta opposta a quella della Mercedes. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, inoltre, gli ingegneri della Ferrari manterranno il convogliatore ...

Ecco l'Alfa Romeo da Formula 1 FOTO : 'Si tratta di un evento storico e importante per il nostro brand e per tutto il mondo della Formula 1 - ha spiegato il Ceo del gruppo Fca Sergio Marchionne -. Da quando ci siamo impegnati nella ...

Formula 1 - ecco la nuova Alfa Romeo Sauber : le prime immagini : Ad Arese, alla presenza dell'Amministratore Delegato di Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, è stata svelata la Sauber che segna il ritorno del Biscione in Formula 1 dopo ben 32 anni di ...

Ecco l’Alfa Romeo da Formula 1 : al volante ci sono Ericsson e Leclerc : All’evento di presentazione dell’accordo per il ritorno del marchio del Biscione in Formula 1, in prima fila, c’erano anche il presidente di Fca, John Elkann, suo fratello Lapo e Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile ed ex ad della scuderia Ferrari...

Ecco il progetto Alfa Romeo per la Formula1 : Riportano Alfa in pista e restituiamo alla formula 1 il brand che ha vinto i primi campionati del mondo", ha detto Sergio Marchionne introducendo la presentazione saltando dall'italiano all'inglese . ...