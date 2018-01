: @articoloUnoMDP a #Pisa sfida all'ultimo voto fra Fontanelli e Fedeli @Arturo_Scotto @rossipresidente @lageloni… - mauribechini : @articoloUnoMDP a #Pisa sfida all'ultimo voto fra Fontanelli e Fedeli @Arturo_Scotto @rossipresidente @lageloni… - SELPisa : "Noi non vogliamo fare un nuovo soggetto politico di sinistra per stare all'opposizione per sempre. Noi vogliamo... - mauribechini : #elezioni2018 #Pisa grande sfida al #Senato fra #Fontanelli #Fedeli @Paolo_Font @valeriafedeli @liberi_uguali… - mauribechini : Fontanelli: 'Con la Fedeli a Pisa sarà battaglia; creiamo sinistra di Governo' - IlCuoio : Liberi e Uguali Valdarno Inferiore, incontro partecipato con D'Attorre e @Paolo_Font -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 30 gennaio 2018) A margine dell'iniziativa Lavoro e dignita', organizzata da Liberi e Uguali a Pontedera nella serata di lunedì 29 gennaio, ha intervistato in esclusiva Paolo, deputato uscente e candidato al Senato a #e zone limitrofe per la lista di Pietro Grasso VIDEO alle prossime #Elezioni politiche del 4 marzo. Vediamo quello che ci ha detto. 'Lami sfida sul mio territorio, non credo sia buona scelta per lei: sara' una bella' Onorevole, lei sara' lo sfidante della ministra dell'Istruzione Valeriain una citta' comeche ha nell'Universita' e nella Ricerca, quindi sui saperi, due punti punti di forza. Sara' una sfida simbolica e particolare, cosa pensa della sua avversaria? Forse dovremmo rovesciare la domanda: è lei che sfida me, perché io sono sul mio territorio, una citta' di cui ho fatto il sindaco per tanto tempo e di cui ...