Figc | Costacurta al fianco di Malagò commissario?

Costacurta - Albertini e Maldini : c'è il... Milan nel futuro Figc : Giovedì comincia la gestione commissariale. Nomi e progetti per il futuro . Con Mancini ct. O è più "logico" Ancelotti?

Figc - Malagò commissario Costacurta sarà il vice : Giovanni Malagò è in pole position peril commissariamento della Figc . Uno dei vice molto probabilmente sarà scelto tra Alessandro Costacurta o Demetrio Albertini. Di fatto giovedì pomeriggio la Giunta del Coni deciderà sui nomi dei nuovi vertici del calcio italiano. Tra le indiscrezioni invece per l'altro fornte caldo, ovvero quello della Lega di Serie A, spuntano i nomi di Roberto Fabbricini e di Paolo Nicoletti. Malagò dopo lo stoip di ...

CARLO TAVECCHIO / L'ex Presidente della Figc : Resto fino al 29 gennaio. Intanto Tommasi appoggia Costacurta : CARLO TAVECCHIO , L'ex Presidente della Fig conferma che rimarrà fino al 29 gennaio e che entro quella data non ci sarà il nuovo ct degli azzurri. Intanto Damiano Tommasi ci ripensa?(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 19:00:00 GMT)

Condò : 'Ecco la mia Figc : Uva - Costacurta e Ancelotti. Insigne (quasi) come Del Piero - ma anche Zola...' : E' arrivato il momento di ripartire e mi piace immaginare di farlo con questi nomi. Il calcio ha bisogno di un commissario per ripartire e pensare al futuro, non solo al presente. La mia Figc: Uva, ...