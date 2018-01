Ferrero su Giampaolo | “Se a giugno vuole andare al Napoli | vada dove lo porta il cuore”

Calciomercato Sampdoria - l’annuncio di Ferrero poi spaventa sul futuro di Giampaolo : Ultime ore di Calciomercato per la Sampdoria ma è difficile aspettarsi trattative importanti. Intanto il presidente Ferrero parla di Giampaolo, ecco le dichiarazioni a RMC Sport: “I tifosi devono stare tranquilli perché non vendo nessuno. Faccio zero a zero: non vendo e non compro. Giampaolo? Abbiamo un rapporto di grande stima e rispetto. Ma se a giugno vuole andare al Napoli, vada dove lo porta il cuore. Il non metto le clausole sugli ...

Calciomercato Sampdoria - ecco il terzino destro per Giampaolo : dopo il suggerimento di Ferrero spunta il nome : Calciomercato Sampdoria – “Abbiamo un paio di giocatori sott’occhio e a gennaio si può fare un bel colpetto, un terzino destro ci farebbe piacere”. Questo l’indizio di mercato dato dal patron della Sampdoria Massimo Ferrero nel post gara contro la Lazio. Ebbene, a queste dichiarazioni adesso corrisponde un nome, un terzino di fascia che farebbe davvero comodo a Giampaolo. Arriva dalla serie B e secondo quanto ...