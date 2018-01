Fernando Alonso Lo spagnolo presente anche alla 24 ore di Le Mans e Wec | obbiettivo

Formula 1 : ufficiale - Fernando Alonso correrà il Mondiale Endurance. Ci sarà alla 24 ore di Le Mans : La notizia era già nell’aria, oggi è arrivata l’ufficialità: Fernando Alonso sarà al via del Mondiale Endurance 2018 (WEC). E’ arrivata infatti l’autorizzazione allo spagnolo da parte del suo team di F1, la McLaren. L’iberico correrà con la Toyota Gazoo Racing. Fernando to compete in upcoming rounds of @FIAWEC with @Toyota_Hybrid, including this year’s 24 Hours of Le Mans: https://t.co/vJ7c9cwNVJ ...

F1 - Fernando Alonso : “Ho avuto paura per il problema ai freni. Un’esperienza comunque positiva la 24 Ore di Daytona” : 38esimo con la sua Ligier LMP2, insieme a Lando Norris e Phil Hanson, Fernando Alonso ha analizzato la propria prestazione e quanto avvenuto nel corso della 24 Ore di Daytona (Stati Uniti), tenutasi nel weekend appena trascorso. Lo spagnolo ha espresso, in primis, le proprie sensazioni circa il problema ai freni:“Ti spaventi, non ci sono dubbi. Arrivi alla prima curva a 300 km/h, schiacci i freni e non ci sono. Fortunatamente in questa pista c’è ...

LIVE 24 Ore Daytona 2018 in DIRETTA : Albuquerque su Cadillac comanda - Fernando Alonso è 10° : Buon divertimento! CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CLICCA QUI PER CONSULTARE TUTTI I TEMPI DELLE QUALIFICHE CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE ...

LIVE 24 Ore Daytona 2018 in DIRETTA : Albuquerque su Cadillac comanda - Fernando Alonso è 10° : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 24 Ore di Daytona 2018. Ebbene sì, chi l’avrebbe mai detto?! Fernando Alonso al via di una delle corse più importanti del panorama americano dell’endurance. 24 ore di passione, velocità e coraggio quelle che caratterizzeranno l’avventura dello spagnolo nella sua prima volta in una gara del genere. A bordo della Ligier JS P217 del team United Autosport di Zak Brown l’iberico ...

LIVE 24 Ore Daytona 2018 in DIRETTA : Fernando Alonso cerca l’impresa leggendaria! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 24 Ore di Daytona 2018. Ebbene sì, chi l’avrebbe mai detto?! Fernando Alonso al via di una delle corse più importanti del panorama americano dell’endurance. 24 ore di passione, velocità e coraggio quelle che caratterizzeranno l’avventura dello spagnolo nella sua prima volta in una gara del genere. A bordo della Ligier JS P217 del team United Autosport di Zak Brown l’iberico ...

24 Ore Daytona 2018 : la grande giornata di Fernando Alonso! Notte e alba della Florida per sognare la vittoria : Mancano poche ore alla grande giornata di Fernando Alonso che dalle 20.40 (italiane) sarà a bordo della sua Ligier per disputare la 24 Ore di Datyona, la corsa di durata più importante negli USA e test propedeutico alla Le Mans per il due volte Campione del Mondo di Formula Uno. L’asturiano, insieme ai due compagni d’avventura sul circuito della Florida, scatterà in tredicesima posizione e cerca di piazzare un grande colpaccio ...

24 Ore Daytona 2018 : Renger Van der Zande conquista la pole position. Fernando Alonso 13esimo : Oggi si sono svolte le qualifiche della 24 Ore di Daytona che scatterà sabato 27 gennaio alle ore 20.40 italiane. A conquistare la pole è stato l’olandese Renger Van der Zande a bordo della Cadillac campionessa uscente. La numero 10 del team Taylor ha fermato il cronometro su 1:36.083 e scatterà così al palo appena davanti a Helio Castroneves, più lento di appena sette millesimi al volante della sua Acura. In seconda fila l’altra ...

24 Ore Daytona 2018 : Grand American - che spettacolo. Fernando Alonso per la vittoria : notte - pit-stop - doppiaggi e tante difficoltà : Sale l’attesa in Florida dove nel weekend del 27-28 gennaio si correrà la 24 Ore di Daytona, la corsa di durata più importante negli Stati Uniti d’America, l’evento automobilistico per eccellenza insieme alla 500 Miglia di Indianapolis. I motori si stanno per accendere, la prima corsa dell’anno è dietro l’angolo: 185 piloti provenienti da 25 Paesi in rappresentanza di tutti i Continente del Pianeta, bolidi che ...

Fernando Alonso : “Corro a Daytona per prepararmi al Mondiale 2018 di F1. 24 Ore di Le Mans? Ne stiamo discutendo” : “Il mondo delle corse non è solo la F1”. E’ questa la frase ben stampata nella mente del due volte campione del mondo della massima categoria dell’automobilismo Fernando Alonso. Lo spagnolo, a differenza dei suoi colleghi, si preparerà alla prossima stagione nel Circus gareggiando in altre categorie intenzionato a raggiungere un traguardo prestigioso come la Tripla Corona (riconoscimento a chi ha vinto il GP di Monaco ...

Fernando Alonso : “Pronto per la 24 Ore di Daytona : mi sento come un novellino - ricordo gli inizi in F1” : Fernando Alonso ha incominciato il conto alla rovescia verso la 24 Ore di Daytona in programma nel weekend del 27-28 gennaio. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si cimenterà in una corsa di durata, test importante in vista della 24 Ore di Le Mans e della sua rincorsa verso la Tripla Corona. L’asturiano è molto chiaro alla vigilia dell’evento: “Le nuove cose sono impegnative e sono probabilimente le più divertenti ...

Fernando Alonso si lancia verso la 24 Ore di Daytona! Il sogno della vittoria è vivo - per entrare nella leggenda : Cresce l’attesa attorno a Fernando Alonso che nel weekend del 27-28 gennaio sarà impegnato nella 24 Ore di Daytona, una delle gare di durata più prestigiose al mondo ed evento che apre ufficialmente la stagione automobilistica. Lo spagnolo scenderà in pista con quasi un mese di vantaggio su tutti i colleghi di Formula Uno e questo potrebbe anche aiutarlo in vista della stagione del riscatto a bordo della McLaren ma per il momento gli occhi ...

24 Ore Daytona 2018 - come vederla in tv e Diretta Streaming? Fernando Alonso cerca l'impresa da leggenda : L'evento sarà trasmesso in Diretta streaming su IMSA.com e RadioLeMans.com e in Diretta LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (a Daytona sono indietro sei ore rispetto a noi). SABATO 27 ...

24 Ore Daytona 2018 – Fernando Alonso a caccia dell’impresa! Lo spagnolo verso il sogno della Tripla Corona : Fernando ALonao vuole entrare nella leggenda dei motori riuscendo a vincere non soltanto in Formula Uno ma anche in altre categorie. Il due volte Campione del Mondo aveva cercato di far saltare il banco all’ultima 500 Miglia di Indianapolis ma era stato tradito dal suo motore. Ora la sfida è sulle corse di durata, sempre con l’obiettivo di fare un passo in avanti verso la mitologica Tripla Corona. L’asturiano ha già ...

F1 - Fernando Alonso confida nella power-unit Renault per tornare grande con la McLaren : Ci sono diversi piloti che attendono la nuova stagione con grande interesse. Dagli scontati Sebastian Vettel e Lewis Hamilton che punteranno al loro quinto titolo iridato, a Fernando Alonso che parte per un 2018 nel quale si gioca moltissimo. Dopo tre anni complicati in McLaren il pilota asturiano si aspetta un campionato completamente diverso. Da cosa nascono queste speranze? Dal fatto che la scuderia di Woking ha mollato i motori Honda (che ...