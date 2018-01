Federcalcio | Malagò sarà il commissario Lotti | ' Mancata elezione una sconfitta per tutti'

Figc - Malagò vuole il commissario dopo le dimissioni di Tavecchio. Ma la Federcalcio prepara le contromosse : Tradito dagli amici, scaricato dalla politica: dopo una settimana di resistenza, Carlo Tavecchio si è arreso. Non è più il presidente della Figc , intorno a cui sono già cominciate le grandi manovre di chi vorrebbe tornare subito alle urne, e chi invece spera in una soluzione esterna. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò , ha già annunciato la sua intenzione di commissariarla. Una mossa forte, forse avventata, di sicuro precipitosa, perché ...

Tavecchio - Malagò (Coni) : “Commissariare la Federcalcio mi sembra l’unica soluzione” : “C’è la volontà di commissariare la Federcalcio , lo dice lo statuto. Mi sembra l’unica soluzione”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò , che oggi ha fissato una Giunta straordinaria per mercoledì 22 alle 16.30. “Io commissario della Figc? Personalmente ho un’agenda molto molto complicata e soprattutto tra 90 giorni c’è un’Olimpiade in arrivo, lontana e con un fuso orario diverso. ...

Calcio - Giovanni Malagò : “Commissariare la Federcalcio. Prematuro fare nomi” : Giornata critica per lo sport, in particolare il Calcio, in Italia. Le dimissioni di Carlo Tavecchio dopo la disastrosa avventura degli azzurri nei play-off per i Mondiali di Russia 2018 hanno sconvolto l’ambiente soprattutto in FIGC. A dover intervenire in prima persona è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò. “C’è la volontà di commissariare la FederCalcio, lo dice lo statuto. Mi sembra l’unica soluzione” ...