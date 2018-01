: RT @Nova24Tech: Fca fornirà a Google «migliaia» di Chrysler per i taxi autonomi - faneluca : RT @Nova24Tech: Fca fornirà a Google «migliaia» di Chrysler per i taxi autonomi - toptechtv : Waymo-FCA: migliaia di Pacifica a guida autonoma - gigibeltrame : Waymo-FCA: migliaia di Pacifica a guida autonoma - gtomezzoli : Migliaia di Chrysler a Google per i taxi autonomi - FCA dall'r&d alla fase operativa - ilfoglio_it : Fca fornirà a Waymo altre migliaia di auto a guida autonoma -

FCA fornirà "" diPacifica a Waymo, la divisione di auto autonome di Google, per il lancio del suo servizio disenza guidatore. Per Fca e Google si tratta del terzo accordo in questo senso: nel 2016 Waymo ha ricevuto 100Pacifica ibride nel 2016 e altre 500nel 2017. "La nostra partnership con Waymo continua a crescere e si rafforza. Questo è l'ultimo segnale in ordine temporale del nostro impegno verso questa tecnologia", afferma Sergio Marchionne, l'amministratore delegato di Fca.(Di martedì 30 gennaio 2018)