FCA | migliaia di ibride per il progetto di guida autonoma Google

Marchionne : FCA fornirà migliaia di Chrysler a Google per il lancio dei taxi senza austista : Gli scienziati ci stanno lavorando da anni, ormai siamo a buon punto per lì'auto senza guidatore, anche se qualche incidente ogni tanto si verifica. Del resto siamo in piena fase di test, quindi meglio ora che dopo, se serve a meglio mettere punto il sistema di guida automatica. Una vera e propria rivoluzione. Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca, fa sapere che la sua azienda fornirà migliaia di Chrysler Pacifica a Waymo, la ...

Guida autonoma - FCA fornirà a Waymo migliaia di Chrysler Pacifica : Il Gruppo FCA si è accordato con Waymo per fornire all'azienda di Guida autonoma controllata da Google migliaia di vetture per lanciare un nuovo progetto pilota di ride-hailing senza conducente su larga scala. Al centro dell'accordo vi è la fornitura delle Chrysler Pacifica Hybrid già utilizzate dalla società della Alphabet che, a partire dai prossimi mesi, scenderanno sulle strade degli Usa.Primi al mondo. La collaborazione ta Waymo e la Fiat ...

Waymo - terzo accordo con FCA. Migliaia di Chrysler Pacifica per taxi-robot : Si rinnova e si “rimpolpa” l’accordo tra FCA e Waymo, la divisione di Google incaricata dello sviluppo delle vetture a guida autonoma. L’azienda italo-americana fornirà infatti Migliaia di van Chrysler Pacifica a Waymo per il lancio del suo servizio di taxi senza guidatore. Questo è il terzo step di una collaborazione che va avanti già da due anni: nel 2016 e nel 2017 Waymo aveva ricevuto forniture rispettivamente di 100 ...

