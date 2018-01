Farmaci e droga - acque “dopate” a Milano : Due tonnellate e mezzo di Farmaci , 1,6 quintali di droghe, quasi mezza tonnellata di prodotti chimici per la cura della persona, e ancora nicotina, caffeina e tanto altro. Sono gli inquinanti che ogni anno Milano scarica nei corsi d’acqua metropolitani, dove scorre un vero laboratorio di chimica a cielo aperto, visto con gli occhi degli scienziati. acque ‘dopate’ che diventano anche lo specchio dei ‘vizi’ della ...

Un team di scienziati italiani ha scoperto la "droga del tumore" - per combattere il cancro con Farmaci già esistenti : È stata scoperta la "droga" dei tumori, un'importante alterazione genetica che causa la patologia, attraverso l'attivazione del metabolismo cellulare. Contro di essa sarà possibile rivolgere molti farmaci già esistenti, per colpire al cuore il cancro.Il risultato è stato ottenuto da un gruppo di ricercatori della Columbia University di New York guidati da Antonio Iavarone ed Anna Lasorella. Il team ha scoperto che la ...