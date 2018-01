Fake news | dal bottone rosso della polizia a gli ' alert' di facebook

Facebook segnalerà le Fake news : Il social network, poi, renderà disponibile, anche durante il periodo elettorale, uno strumento educativo contro la disinformazione realizzato in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale. ...

Facebook - le misure del social network contro le Fake news durante le elezioni : Facebook, le misure del social network contro le fake news durante le elezioni Dal fact-checking all’elaborazione di un decalogo per gli utenti: tutte le mosse del social network per la sicurezza Continua a leggere L'articolo Facebook, le misure del social network contro le fake news durante le elezioni sembra essere il primo su newsGo.

Facebook contro le Fake news anche in Italia - in vista delle elezioni : (Foto: Mar Newhall /Unsplash) I capitoli di “Facebook e la disinformazione” si preannunciano ancora molti. Il sondaggio che ripone nelle mani degli utenti la possibilità di valutare attendibile o meno una testata non è che una delle strategie che il social network sta cercando di mettere a punto. In vista delle elezioni, tanto per cominciare, Facebook sviluppa una nuova collaborazione per l’attività di fact-checking: è ...

Elezioni - Facebook introduce il fact-checking anti bufale. C’è anche un decalogo per riconoscere le Fake news : Facebook rafforza la lotta contro le fake news in Italia in vista delle Elezioni politiche del 4 marzo con il lancio di nuovi strumenti di verifica e segnalazione. Dalla prossima settimana il social network, di proprietà di Mark Zuckerberg, lancerà il fact-checking delle notizie che circoleranno sulla piattaforma in collaborazione con Pagella Politica, piattaforma italiana specializzata nel monitoraggio delle dichiarazioni di esponenti politici ...

Facebook - le misure contro le Fake news durante le elezioni : ... Facebook renderà disponibile, anche durante il periodo elettorale, uno strumento educativo contro la disinformazione realizzato in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale. Attraverso 10 utili ...

Nessun patto anti Lega. L'Ue smentisce la Fake news : Roma - «Nessun accordo Berlusconi-Juncker contro la Lega di Salvini». La precisazione arriva da chi era presente al giro di incontri avuti due settimane fa dal leader di Forza Italia a Bruxelles. Compreso quello con il presidente della Commissione europea.La smentita di Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo non è un atto dovuto e non è dettata da ragioni elettoralistiche. «Il fatto è che l'Europa ...

Internet : Mattarella - Fake news sempre esistite - usare bene web e stop odio : Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale dieci giovani protagonisti -con grande seguito tra i ragazzi- del mondo del web. 'Le false notizie -ha ...

Internet : Mattarella - Fake news sempre esistite - usare bene web e stop odio : Con il web si moltiplica la diffusione, come ogni strumento che la scienza consente all'umanità, può essere utilizzato bene o male ma dipende da chi lo utilizza".

Solidarietà bipartisan di politica e istituzioni ai giornalisti di Askanews - 'in tempi di Fake-news l'informazione primaria va tutelata' : Roma - Solidarietà bipartisan dal mondo politico e dalle istituzioni, passando dalla Chiesa, ai giornalisti dell'agenzia di stampa Askanews che stanno protestando per il mancato pagamento degli ...

Bufala bare Ikea : notizia vera morte fondatore Kamprad scatena la Fake news : La Bufala delle bare Ikea sta imperversando sui social in queste ore. Davvero i ben noti store presenti numerosi anche in Italia vendono bare appunto da assemblare ad un prezzo davvero competitivo da far impallidire qualsiasi impresa funebre? La notizia fake è in realtà conseguenza di una modalità macabra con la quale si è elaborata una notizia vera, quella della morte del fondatore dello storico brend di successo, Ingvar Kamprad, imprenditore ...

A Viareggio il Carnevale fra Fake news - mafia e barriere : Viareggio, (askanews) - Al via il Carnevale di Viareggio, quest'anno più che mai, nel clima della campagna elettorale, dedicato ai temi della politica e dei diritti, fra colori e personaggi ...

Giulio Andreotti assolto? La Fake news smontata nel libro di Caselli e Lo Forte : L’ombra incurvata di Giulio Andreotti rispunta sulle elezioni del 4 marzo. La Lega candida Giulia Bongiorno, avvocata del politico democristiano al processo per associazione mafiosa andato in scena a Palermo nella seconda metà degli anni Novanta (la difesa era guidata dal professor Franco Coppi). Una scelta che ha spaccato il partito della “razza bianca”. “Io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo sempre ...

Liliana Segre - la risposta alle Fake news della storia : 'Coltivare la Memoria', queste sono state le sue prime parole dopo la nomina, 'è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di ...

Tumori - dalle calamite al microonde - dai vaccini alla chemio : le Fake news che possono costarvi la vita : Questa è in particolare la richiesta che viene fatta al Governo che verrà: mettere come priorità tale battaglia nell'agenda politica'. E poi ci sono i pazienti, 'a cui non si può certo impedire di ...