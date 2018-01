Facebook - le misure del social network contro le fake news durante le elezioni : Facebook, le misure del social network contro le fake news durante le elezioni Dal fact-checking all’elaborazione di un decalogo per gli utenti: tutte le mosse del social network per la sicurezza Continua a leggere L'articolo Facebook, le misure del social network contro le fake news durante le elezioni sembra essere il primo su newsGo.

Facebook contro le fake news anche in Italia - in vista delle elezioni : (Foto: Mar Newhall /Unsplash) I capitoli di “Facebook e la disinformazione” si preannunciano ancora molti. Il sondaggio che ripone nelle mani degli utenti la possibilità di valutare attendibile o meno una testata non è che una delle strategie che il social network sta cercando di mettere a punto. In vista delle elezioni, tanto per cominciare, Facebook sviluppa una nuova collaborazione per l’attività di fact-checking: è ...

Facebook - le misure contro le fake news durante le elezioni : ... Facebook renderà disponibile, anche durante il periodo elettorale, uno strumento educativo contro la disinformazione realizzato in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale. Attraverso 10 utili ...

La rivolta dei giornalisti contro Google e Facebook : le vere notizie costano - paghino il dovuto : "Il pagamento delle notizie in base ai click e non in base alla qualità/veridicità del contenuto genera il distorto fenomeno delle fake news. Le notizie vere hanno un costo di produzione e questo ...

George Soros contro Facebook e Google : Hanno i giorni contati! ecco perchè : George Soros contro Facebook e Google: Hanno i giorni contati! ecco perchè George Soros contro i giganti del web. Il finanziere attacca senza giri di parole Google e Facebook, soddisfatto dell’arrivo – almeno in Europa – di regole e tasse che frenano il loro strapotere. “I gruppi dei social media sfruttano il contesto sociale, tolgono […] L'articolo George Soros contro Facebook e Google: Hanno i giorni contati! ecco ...

George Soros contro Facebook e Google : "Pericolose per la democrazia - ma i loro giorni sono contati" : George Soros contro i giganti del web. Il finanziere attacca senza giri di parole Google e Facebook, soddisfatto dell'arrivo - almeno in Europa - di regole e tasse che frenano il loro strapotere. "I gruppi dei social media sfruttano il contesto sociale, tolgono autonomia di pensiero e inducono dipendenza", evitando al tempo stesso ogni responsabilità su quello che viene divulgato tramite le loro reti, ha detto a Davos al World economic ...

Elezioni Politiche 2018/ Circolo de Il Sussidiario come seguire l'incontro in diretta streaming video Facebook : Circolo del Sussidiario e Comitato MI'IMPEGNO: incontro a Milano in diretta streaming video Facebook sulle Elezioni Politiche 2018. Dialogo con Martina, Gelmini e Lupi; modera Vittadini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 08:14:00 GMT)

La strategia di Facebook contro le fake news : saranno gli utenti a decretare le testate affidabili : Facebook cambia ancora, e nello sforzo di contrastare il flusso di fake news si rivolge ai suoi stessi utenti e al loro giudizio per individuare le fonti di notizie considerare più affidabili. E' il ceo del social network, Mark Zuckerberg, ad annunciare l'iniziativa in un post, dando il via al 'test' a partire dalla prossima settimana.Si tratta in sostanza di raccogliere pareri e suggerimenti sul livello di fiducia nelle diverse fonti di ...

Il capo dell’Intelligenza Artificiale di Facebook contro l’androide Sophia : L’Intelligenza Artificiale ha bisogno di qualche trucchetto di prestigio (o, più semplicemente, di comunicazione), per essere spiegata, oppure, così facendo, si rischia solo di semplificare il tema? Nel mirino c’è Sophia, il robot umanoide di Hanson Robotics che abbiamo conosciuto anche nel corso dell’ultimo Wired Next Fest di Firenze (qui sopra il video), capace di parlare, rispondere alle domande e imitare le espressioni ...

Facebook contro le fake news : verranno premiate le fonti più credibili : Prosegue la “battaglia” di Facebook contro le fake news: da lunedì inizierà a sperimentare un sistema che dà più spazio alle fonti di informazione che producono articoli e video di qualità, basandosi sulla credibilità che hanno tra gli utenti. Il programma si baserà su una serie di dati raccolti attraverso sondaggi svolti tra gli iscritti al social: le pubblicazioni con maggiore credibilità saranno diffuse maggiormente, mentre le ...

La rivoluzione Facebook contro le «notizie false» : Il web là fuori è pieno di notizie false create ad arte da profittatori telematici e spioni internazionali? Di brutta gente che odia, insulta e minaccia chi la pensa diversamente? Di maniaci porcelloni che divulgano video hard rubati e bullizzano le persone spingendole al suicidio?...

CONTRO DISCORSO FINE ANNO BEPPE GRILLO/ Diretta streaming video Facebook : “sarò defilato - due blog diversi” : BEPPE GRILLO, il CONTRO DISCORSO di FINE ANNO del leader del Movimento 5 Stelle al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: principi, visioni, video(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 21:05:00 GMT)

