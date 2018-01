F1 | Alonso correrà la 24 Ore di Le Mans

Formula 1 : ufficiale - Fernando Alonso correrà il Mondiale Endurance. Ci sarà alla 24 ore di Le Mans : La notizia era già nell’aria, oggi è arrivata l’ufficialità: Fernando Alonso sarà al via del Mondiale Endurance 2018 (WEC). E’ arrivata infatti l’autorizzazione allo spagnolo da parte del suo team di F1, la McLaren. L’iberico correrà con la Toyota Gazoo Racing. Fernando to compete in upcoming rounds of @FIAWEC with @Toyota_Hybrid, including this year’s 24 Hours of Le Mans: https://t.co/vJ7c9cwNVJ ...