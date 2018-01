Eva Henger eliminata | Marco Ferri resta in gioco

Isola - Eva Henger è la prima eliminata : L' Isola dei Famosi, per Eva Henger , finisce sul nascere. L'ex pornodiva è la prima eliminata ...

Eva Henger eliminata dall’Isola dei famosi - nessun saluto con Francesco Monte : Eva Henger è il primo concorrente eliminato all’Isola dei famosi 13: al televoto perde contro Marco Ferri. In precedenza aveva accusato Francesco Monte di aver “portato la droga” nel reality show di Canale 5. Eva Henger esce dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? La Henger deve abbandonare l’Isola nella seconda puntata […] L'articolo Eva Henger eliminata dall’Isola dei famosi , ...

Cecilia Rodriguez ha scritto un messaggio a Francesco Monte prima dell’Isola dei Famosi? Eva Henger lancia lo scoop : Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si sentono ancora? Il gossip di Eva Henger Eva Henger continua a fare rivelazioni su Francesco Monte . Dopo aver confidato nel corso della seconda puntata dell’Isola dei Famosi che l’ex tronista di Uomini e Donne ha fumato marijuana in villa, l’attrice ha lancia to un succoso gossip che coinvolge Cecilia Rodriguez . […] L'articolo Cecilia Rodriguez ha scritto un messaggio a Francesco Monte ...

Isola - Eva Henger choc : «Francesco Monte ha portato la droga in trasmissione» : Eva Henger “Ha portato la droga in trasmissione“. Eva Henger vuota il sacco e spiazza tutti nel corso del secondo appuntamento con l’ Isola dei Famosi 2018. La concorrente ungherese del reality lancia una stoccata a Francesco Monte , che -secondo la naufraga- nei giorni di convivenza nella villa – prima dello sbarco sull’ Isola – avrebbe fatto uso di marijuana. L’ex tronista è sbigottito e contesta ...

