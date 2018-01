Eurozona | crescita ai massimi da 10 anni Effetto Macron sul Pil francese

Bce lascia i tassi fermi. Draghi : 'Bene la crescita dell'Eurozona - ma è presto per cantare vittoria' : La Banca centrale europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati come ci si aspettava: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,...

Bce lascia i tassi fermi. Draghi : 'La crescita dell'Eurozona è robusta' : La Banca centrale europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati come da previsioni: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%.

Fmi : controsorpasso Usa su crescita Eurozona con tagli tasse Trump : Roma, 22 gen. (askanews) - controsorpasso degli Stati Uniti sull'area euro grazie all'effetto Trump: dopo un 2017 in cui l'Unione valutaria ha registrato una crescita economica superiore a quella di ...

Record di crescita economica per l'Eurozona : (Teleborsa) - Lo slancio dell'economia dell'Eurozona di fine 2017 ha spinto ancora più in alto la crescita, spronata da un'espansione quasi Record della produzione manifatturiera e dal più consistente incremento dell'attività del ...

Eurozona Record di crescita economica dal febbraio 2011 : Un valore del Pmi superiore ai 50 punti indica un'economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.

Pmi - record crescita in Eurozona : 60 - 6 : 18.25 In controtendenza con i dati Eurozona, in Italia scende - ma resta forte l'indice Pmi Markit, che da novembre a dicembre passa da 58,3 a 57,4 punti e in zona di sicurezza rispetto allo spartiacque dei 50 punti. Per l'Eurozona l'indice del manifatturiero registra a dicembre un record, a 60,6 punti in crescita su novembre (60,1) e ai massimi storici dal 1997. Sopra la media e in crescita la Germania (63,3); in lieve calo il Regno Unito a ...

Bce : nell'Eurozona crescita economica solida e generalizzata : Roma, 28 dic. (askanews) 'nell'Eurozona la ripresa continua 'ad solida e generalizzata nei diversi paesi e settori. La crescita del Pil in termini reali è sostenuta dalla crescita dei consumi privati ...

La Bce rivede al rialzo la crescita del Pil nell'Eurozona : +2 - 4%. "Espansione continua a essere solida" : La Bce rivede al rialzo la crescita del Pil dell'area euro. Le proiezioni macroeconomiche formulate in dicembre dagli esperti dell'Eurosistema prevedono una crescita annua del pil in termini reali pari al 2,4 per cento nel 2017, al 2,3 per cento nel 2018, all'1,9 per cento nel 2019 e all'1,7 per cento nel 2020. È quanto emerge dal bollettino della Banca centrale europea pubblicato oggi. Rispetto all'esercizio svolto dagli esperti della ...

Eurozona - frena la crescita dei salari nel terzo trimestre : (Teleborsa) - Sale il costo del lavoro nella Zona Euro, che registra nel 3° trimestre dell'anno un +1,6%. Il dato si confronta con il +1,8% del 2° trimestre del 2017 e con il +1,3% del 3° trimestre di ...

Crescita dell'Eurozona mai così diffusa in 20 anni - secondo la Bce : ...rallentamento "innanzitutto a causa di fattori globali".Più nello specifico ha voluto anche dire la sua su quello che deve essere l'atteggiamento di una banca centrale sui rischi di natura politica (...

Bce ancora più ottimista su crescita Eurozona - ma inflazione non tiene il passo. Draghi : QE rimarrà aperto : La Bce di Mario Draghi rivede al rialzo le stime sulla crescita del Pil e anche dell'inflazione, ma dai nuovi dati emerge chiaramente come la dinamica dei prezzi, nell'area euro, rimanga ben al di ...