Eurispes | Paese deluso | un italiano su 5 crede nel governo

Eurispes : il Paese è confuso e deluso : 9.07 Un Paese deluso e confuso,tradito da un sistema che non riesce più a garantire crescita,stabilità, sicurezza economica e prospettive per il futuro. Questa la fotografia del 30esimo Rapporto"Italia" dell'Eurispes. Quattro italiani su 10 arrivano a fine mese usando i risparmi e solo il 30,5% riesce a far quadrare i conti. Il 18,7% riesce a risparmiare,mentre il 29,4% ha difficoltà a pagare le utenze. Inoltre, il 23,2% ha difficoltà ad ...