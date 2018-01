Eminem per la prima volta in Italia | il concerto a Milano

Eminem per la prima volta in concerto in Italia : 13 Grammy Awards e un Academy Award, Eminem è un buona ragione considerato uno dei rapper migliori al mondo. Il suo ritorno, dopo 4 anni dal suo ultimo album di inediti, è avvenuta lo scorso ...

Eminem : per la prima volta in concerto in Italia il 7 luglio all’Area EXPO-Experience Milano : Nel pieno del successo mondiale del suo ultimo album “Revival”, il 15 volte vinci-tore ai GRAMMY, premiato agli MTV EMA’s e certificato come il più grande rapper di tutti i tempi per dischi venduti, EMINEM annuncia oggi l’unica data Italiana del suo “Revival Tour” che sarà a Milano quest’estate. Biglietti disponibili da mercoledì 31 gennaio alle ore 10.00 per 48 ore, fino alle ore 10.00 di venerdì 2 febbraio, su MyLiveNation – ...

Eminem a Milano nel 2018 - per la prima volta in concerto in Italia : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Eminem a Milano nel 2018 per un unico concerto Italiano in programma per sabato 7 luglio. Per la prima volta, Eminem arriva in concerto nella penisola per un unico evento atteso per il prossimo 7 luglio all'AREA EXPO – Experience Milano, l'area utilizzata per gli eventi musicali di Expo 2015, oggi pronta ad accogliere nuovi spettacoli dal vivo e grandi produzioni Italiane ed internazionali. I biglietti saranno disponibili in prevendita dal 2 ...

Eminem ha risposto per le rime a chi ha criticato il suo nuovo album “Revival” : Il fatto che Eminem fosse un tipo che non le manda a dire, lo sapevamo già. Ma ora è arrivata l’ennesima conferma: il rapper di Detroit è più agguerrito che mai, soprattutto con chi non ama la sua musica. via GIPHY Eminem ha risposto per le rime a chi ha criticato il suo ultimo album “Revival”: alcuni suoi detrattori lo accusano di essersi ammorbidito, scegliendo di fare duetti con Beyoncé, Ed Sheeran, Pink, Alicia ...

Critiche al nuovo album di Eminem - il rapper risponde in versi : “Stro*** - succhiatemi il ca***” : Il nuovo album di Eminem è uscito meno di un mese fa, ed oltre a ricevere un'ottima accoglienza da parte del pubblico, è stato criticato duramente dai più esperti in fatto di musica. Revival, infatti, è stato definito "troppo morbido", in quanto sembra essere una versione molto simile ai progetti precedenti del rapper. La risposta del rapper non si è fatta attendere, com'è noto ai fan più accaniti. Eminem, infatti, ha risposto in modo ...

Il video di Walk on Water di Eminem senza Beyoncé - il rapper tra i suoi cloni e un finale a sorpresa : Dopo l'anteprima dei giorni scorsi, è finalmente uscito il video di Walk on Water di Eminem, singolo che ha anticipato l'arrivo del nuovo disco del rapper Revival. Il rapper, infatti, ha stuzzicato i fan sui social nelle ultime ore, pubblicando diversi trailer del video tanto atteso. Il video è stato inizialmente pubblicato in anteprima da Eminem su Apple Music, per poi approdare su Youtube. Il brano in collaborazione con la regina del pop ...

Eminem : potresti incontrare il rapper su una app di dating online : Avresti mai detto che Eminem usa le app di dating online? È proprio così e a rivelarlo è stato lo stesso rapper che è da poco tornato con l'album "Revival". "Da quando ho divorziato sono andato ad alcuni appuntamenti – ha spiegato a Vulture – ma non ne è uscito niente che valesse la pena di essere reso pubblico". [arc ...

Beyoncé seconda scelta di Eminem per Walk on Water - la prescelta per il duetto era un’altra diva : Incredibile a dirsi, ma anche a Beyoncé è capitato di essere la ruota di scorta di qualcuno. Trattasi di Eminem, che a quanto pare aveva altri progetti per il singolo Walk on Water. Il duetto di Beyoncé ed Eminem non era propriamente il sogno del rapper: Queen Bey è stata la seconda scelta del rapper, che originariamente avrebbe voluto coinvolgere nel progetto un'altra diva del momento, ovvero Adele. A rivelare questo dettaglio è stato il ...

Eminem alla guerra : ecco "Revival" - tra attacchi a Trump e drammi personali : E' uscito in tutto il mondo " Revival ", nono album di studio di Eminem . Prodotto da Dr. Dre e Rick Rubin è il primo lavoro in quattro anni del rapper di Detroit e si avvale delle collaborazioni di Beyoncé, Alicia Keys, ...