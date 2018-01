Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma | addio ai giallorossi | il giocatore in volo per

Chelsea - Conte si scopre : “Dzeko - Emerson e Giroud - vi dico tutto” : Il tecnico del Chelsea Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa delle mosse di mercato del club londinese, sbottonandosi abbondantemente in merito ai due romanisti trattati in questa sessione. “Dzeko? Non mi piace parlare di altri giocatori. E’ un calciatore della Roma e penso che continuerà ad esserlo. Emerson vicino? Sì. Il club ha deciso di prestare Kenedy e avevamo due opzioni: comprare un altro giocatore o andare avanti ...

Calciomercato Roma : Emerson al Chelsea : Emerson sì, Dzeko no. Il Chelsea acquista dalla Roma l'esterno brasiliano naturalizzato italiano per 20 milioni di euro più 8 di bonus . Nelle prossime ore - riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport - il classe '94 volerà verso Londra per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà ai Blues. Sembra invece ormai sfumata la trattativa per l'attaccante bosniaco, ...

Emerson verso Chelsea - Dzeko fumata nera : ANSA, - ROMA, 29 GEN - Emerson Palmieri è sempre più vicino al trasferimento al Chelsea. Il brasiliano della Roma infatti avrebbe raggiunto un accordo coi Blues per un contratto fino al 2022 da 4 ...

Emerson-Chelsea - affare fatto : domani la partenza per Londra : Emerson Palmieri è ormai un giocatore del Chelsea. Già domani il difensore brasiliano volerà a Londra per svolgere le visite mediche. La Roma incasserà 20 milioni di euro più 6 di bonus.

Calciomercato Roma - è fatta per Emerson Palmieri al Chelsea. Saltato l'affare Dzeko : Edin Dzeko resta, Emerson Palmieri va. Se per il bosniaco la trattativa con il Chelsea si è ormai definitivamente arenata per via delle alte richieste del giocatore, i Blues hanno invece definito con ...

Calciomercato Roma - Emerson-Chelsea operazione slegata da Dzeko : i dettagli economici dell’affare con i Blues : Calciomercato Roma – Sono ore caldissime in casa Roma, tiene banco il Calciomercato. Si continua a parlare con il Chelsea, in particolar modo definita nelle ultime ore la trattativa per la cessione di Emerson, al club giallorosso 20 milioni più bonus. Si tratta di un’operazione che non entusiasma quella della Roma, è stato ceduto un calciatore dal grande potenziale ad una cifra che può essere considerata bassa, inoltre risulta ...

