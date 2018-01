Embraco - confermati i 500 licenziamenti : la rabbia dei sindacati : Nessuna fumata bianca. Embraco ha confermato i 497 esuberi su 537 lavoratori impiegati nello stabilimento di Riva di Chieri (Torino) e "non ha presentato alcun piano industriale". Lo hanno riferito Uilm e...

Embraco conferma i 500 licenziamenti : 18.23 L'Embraco ha confermato i 497licenziamenti nello stabilimento Riva di Chieri nel torinese dove lavorano 530dipendenti. Lo rendono noto i sindacati che hanno incontrato il vertice del gruppo Whirlpool. Le tute blu avevano attraversato in corteo il centro di Torino per poi raggiungere la sede dell'Amma dove si è svolto l'incontro sindacale con la proprietà. Sul tavolo la proposta dei ministri Poletti e Calenda per la concessione della ...

L'Embraco del gruppo Whirpool conferma 500 licenziamenti nel torinese : L'Embraco ha confermato i 497 licenziamenti, nello stabilimento di Riva di Chieri, nel torinese, dove lavorano 530 dipendenti. Lo rendono noto i sindacati che hanno incontrato l'azienda del gruppo Whirlpool.Da mesi si stava lavorando per evutare i licenziamenti. Bloccare i licenziamenti dei quasi 500 lavoratori per valutare una possibile futura attività produttiva era anche la richiesta che il ministro dello sviluppo economico Carlo ...

Embraco conferma chiusura ed esuberi : 21.54 L'Embraco,azienda del gruppo Whirlpool, ha confermato di voler azzerare la produzione in Italia nel 2018 con la chiusura dello stabilimento di Riva di Chieri (Torino) e i 497 licenziamenti annunciati nei giorni scorsi. Lo rendono Fiom e Uilm che hanno incontrato l'azienda all'unione Industriale. Un nuovo incontro è fissato per il 24 gennaio. Giovedì invece l'azienda incontrerà il ministro del Lavoro per valutare la possibilità di ...

L'Embraco conferma : stop alla produzione e 497 licenziamenti : I sindacati accusano i vertici di "grave intransigenza" e rilanciano: "Disposti a tutto pur di salvare il lavoro"

