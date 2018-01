Ema | partito il ricorso del governo alla Corte europea per dati incompleti su sede

D'AlEma contro Renzi : Pd trasformato nel suo partito in una notte : "Dobbiamo ridare voce a questa parte dell'Italia che non ha una autentica rappresentanza politica perché chi avrebbe dovuto pensarci ha smesso di farlo, dimenticando, cancellando e sradicando i valori della sinistra e del cattolicesimo democratico e solidale, gli stessi valori che hanno dato origine al Pd. In una notte il partito democratico è stato trasformato nel partito di Renzi". Lo ha affermato Massimo D'Alema, ...

Massimo D'AlEma ricorda : "Il partito comunista mi "obbligò" a sposarmi. Organizzarono tutto loro" : Nel suo intervento alla presentazione del libro "Al lavoro e alla lotta. Le parole del Pci", l'ex premier ed esponente di Leu Massimo D'Alema si lascia andare al racconto di alcuni aneddoti degli anni della sua militanza nel partito comunista: dall'errore commesso nel suo primo incontro con Enrico Berlinguer alla volta in cui, appena 21enne, il segretario della federazione pisana lo obbligò a sposarsi. "Berlusconi ha detto recentemente ...

Trump si è scusato - più o meno - per aver ritwittato un partito di estrEma destra : «Se tu mi dicessi che queste persone sono orribili e razziste, mi scuserei di certo» The post Trump si è scusato, più o meno, per aver ritwittato un partito di estrema destra appeared first on Il Post.

D'AlEma - Moscovici? Pensi suo partito : (ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Sono amico di Pier, ma in Francia il suo partito è quasi scomparso, forse dovrebbe essere quella ora la sua principale preoccupazione... Io sono appassionatamente europeista ...

Renzi : il partito di D'AlEma non mi ama - ma positivo se c'è l'intesa : Le parole del segretario dem nel giorno delle assemblee locali di LeU in Lombardia e Lazio che decideranno se correre da soli o appoggiare Gori o Zingaretti

Pd - Richetti contro Renzi : “Manca l’etica della parola data”. E sul partito : “Sfilacciati - abbiamo problEma enorme” : “Non puoi andare ad Arezzo a dire ‘siccome volevamo abolire il Senato e ci mettiamo la faccia su Banca Etruria, mi candido al Senato ad Arezzo’. Poi arrivi a Milano e ‘siccome sono a Milano sfido Berlusconi nel collegio di Milano’. Poi dopo andrà a finire, com’è giusto che vada a finire, che ti candidi a Firenze che è la tua città. Allora mi chiedo, perché non comprendiamo che in politica la parola data, anche ...

Pd - dalle banche ai sondaggi in picchiata : il partito trEma. Renzi insiste su Boschi - ma Orlando : ‘Sua candidatura? Si ragioni’ : I cosiddetti gufi li guardano pregustandosi lo schianto, chi è rimasto a bordo chiude gli occhi sperando che succeda qualche miracolo. Visti da fuori Matteo Renzi e il Pd sembrano creature che vanno incontro al loro destino, visti da dentro, da quelli che hanno scelto di restare, fanno quasi paura. Neppure la domenica mattina di un weekend pre-natalizio ha lasciato tranquilli i dirigenti Pd: i sondaggi pubblicati dal Corriere della Sera segnano ...

Pietro Grasso replica a Renzi : "Guido io il partito - non D'AlEma" : "È una vita che ho posizioni di guida, ho guidato magistrati e processi, penso di poter riuscire a guidare una formazione politica anche da solo, e non sarà un comando posto dall’alto. Sono abituato a...

Grasso a "Che tempo che fa" presenta il logo di Liberi e Uguali. D'AlEma? "Guiderò io il partito" : ... precisa invece che 'partiremo da sinistra, ma con una visione più ampia: la nostra non sarà una sinistra 'ridotta' ma un progetto più ampio che guarderà alla ricostruzione di tutta l'area politica'. ...