Ema | l' Italia tenta l' ultima carta

Sede Ema - l'Italia fa ricorso alla Corte Ue : Parte oggi il ricorso dell'Italia sulla Sede dell'Agenzia Europea del Farmaco. "Ho telefonato al Premier Paolo Gentiloni, è il momento di essere aggressivi e di fare ricorso". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Beppe Sala. Intervenuto questa mattina al programma di informazione Non stop news su RTL, il sindaco ha spiegato che"non ci sono grossissime possibilità di riassegnarci il mandato, ma bisogna ...

CAOS Ema/ La speranza e le illusioni dell'Italia sull'Agenzia Ue del farmaco : L'Olanda sembra essere in ritardo nella realizzazione della nuova sede dell'Ema. L'Italia torna a sperare, ma il suo peso in Europa è quasi nullo. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 08:41:00 GMT)

Ema - la sede di Amsterdam non c’è ancora. Il governo italiano pronto a fare ricorso : Il responsabile dell’Agenzia europea del farmaco ha spiegato chea soluzione transitoria proposta dagli olandesi «non è ottimale», «dimezza» lo spazio della sede di Londra. Il Pirellone invece, come confermano Maroni e Sala, è pronto e disponibile

Ema - Amsterdam non è pronta. Italia pronta al ricorso : Il sospetto che Amsterdam non fosse pronta ad ospitare l'agenzia europea del farmaco Ema, dopo averla strappata a Milano per un soffio, è ora una certezza: l'edificio ancora non c'è, e il trasferimento di tutto il personale e le attività da Londra è destinato a subire ritardi e costi supplementari. L'allarme arriva direttamente dal direttore esecutivo dell'Ema, Guido Rasi, e riapre la polemica: il governo Italiano ...

