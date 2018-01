Ema | l' Italia farà ricorso alla Corte Ue per dati incompleti | E il Pirellone

Ema - l'Italia farà ricorso alla Corte Ue per dati incompleti : Il governo italiano conferma che nelle prossime ore l'Avvocatura dello Stato presenterà ricorso presso la Corte di giustizia europea in merito alla assegnazione ad Amsterdam della sede di Ema attraverso una decisione nella sostanza assunta dal Consiglio europeo.

Il governo italiano conferma che nelle prossime ore l'Avvocatura dello Stato presenterà ricorso presso la Corte di giustizia europea in merito alla assegnazione ad Amsterdam della sede di Ema attraverso una decisione nella sostanza assunta dal Consiglio europeo.

Milano può giocare la partita sull'Ema - ma l'Italia deve far sentire il suo peso : La partita sull'Ema può essere giocata solo da Milano. La questione è politica e la città non può giocare da sola. Il sindaco Giuseppe Sala chiede che l'Italia abbia il suo peso in Europa e assicura che la sede del Pirellone sarà pronta per la scadenza.

Sede Ema - l'Italia torna all'attacco. Sala : «Gentiloni mi ha detto che oggi parte il ricorso» : «È il momento di essere aggressivi, proviamoci. È il momento di alzare la voce, senza se e senza ma». Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in onda su Rtl 102.5,...