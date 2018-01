: RT @Lettera43: +++ #Ema, il governo italiano ha depositato il ricorso alla Corte di giustizia europea +++ - PillaPaladini : RT @Lettera43: +++ #Ema, il governo italiano ha depositato il ricorso alla Corte di giustizia europea +++ - DiVicio : RT @Lettera43: +++ #Ema, il governo italiano ha depositato il ricorso alla Corte di giustizia europea +++ - Lettera43 : +++ #Ema, il governo italiano ha depositato il ricorso alla Corte di giustizia europea +++ - antodelprino : RT @MascioliPaola: #Ema depositato il ricorso del governo italiano contro l’assegnazione ad #Amsterdam - MascioliPaola : #Ema depositato il ricorso del governo italiano contro l’assegnazione ad #Amsterdam -

E' statoin via telematica, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ildelitaliano alla Corte di giustizia Ue in merito all'assegnazione a Amsterdam della sede di Ema, l'Agenzia europea del farmaco. Per il ministro della Salute Lorenzin, per il"le possibilità sono poche perché conosciamo le procedure di Bruxelles". "E' però evidente -aggiunge il ministro- che se gli elementi a carico di Amsterdam si rivelassero ancora più forti, ci sarebbe una questione aperta molto seria".(Di martedì 30 gennaio 2018)