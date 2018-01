Elezioni politiche | le promesse dei partiti per la scuola

Elezioni POLITICHE/ I 'nominati' e la foglia di fico di chi si nasconde dietro le primarie : Che rapporto c'è tra gli elettori, chiamati a eleggere i loro rappresentanti, e gli eletti? Perché vent'anni fa non esistevano i 'nominati'?

Elezioni politiche 2018 - liste dei candidati di Civica Popolare : liste candidati di Civica Popolare CAMPANIA 1-01 • CAMERA DEI DEPUTATI Ciro Alfano Raffaella Piro Donato Di Tommaso Marilena Poziello Miraglia CAMPANIA 1-02 • CAMERA DEI DEPUTATI Beatrice ...

Elezioni politiche 2018 - liste dei candidati di Più Europa : Senato Plurinominale Campania 01: Antonella Dragotto, Carlo Romano, Anna Maria Barbato Ricci, Raffaele Marino Campania 02: Carlo Romano, Antonella Dragotto, Raffaele Marino, Annamaria Barbato Ricci ...

Elezioni politiche 2018 - liste candidati Forza Italia : Camera dei Deputati Collegio Napoli nord , Campania 1-01, : Maria Rosaria Carfagna, Antonio Pentangelo, Mara Antonia Fascina, Vincenzo Santagada. Collegio Napoli città , Campania 1-02, : Maria Rosaria ...

Castellammare - Elezioni politiche - sarà Lello Vitiello il candidato del Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale

Elezioni Politiche. Presentata la Lista di Forza Italia per i collegi Umbria : Nevi ha anche la delega alla Sicurezza alimentare e alla difesa del cibo Italiano nel mondo di Forza Italia. Siamo assolutamente soddisfatti di come abbiamo operato e siamo convinti che ciò ci ...

Elezioni politiche 2018 - ho le idee chiare : di Monica Cerva* Con la diffusione dei primi nomi dei candidati nelle liste elettorali, sia nel collegio uninominale sia per il proporzionale, sono convinta che ogni cittadino si stia formando un’opinione su quello che oggi è la politica, ma comunque avrà più di un mese per riflettere e ponderare il voto. Scrivo da cittadina, lavoratrice in libera professione e la mia età è di 47 anni. Faccio parte di quella generazione che dopo la “gavetta”, ...

Elezioni politiche - quando chiudono le scuole? Istruzioni Miur : In occasione delle Elezioni politiche 2018, il Miur ha già emanato la nota con le disposizioni per la chiusura delle scuole che faranno da seggio elettorale. Le Elezioni politiche 2018 si terranno domenica 4 marzo, dalle 07:00 alle 23:00. Come ogni volta, però, le scuole non chiuderanno solo in queste ore, ma anche prima e […] L'articolo Elezioni politiche, quando chiudono le scuole? Istruzioni Miur proviene da Scuolainforma.

Elezioni - i candidati alle Elezioni politiche 2018 : I candidati alle elezioni politiche 2018. Domenica 4 marzo 2018 gli italiani andranno alle urne...

Rieti - Elezioni politiche : il reatino Oreste Pastorelli candidato al Senato a Roma : - Una sfida da me accolta con l'entusiasmo che in questi anni di attività politica mi ha trasmesso la gente sui territori'. Pastorelli, deputato uscente è candidato al Senato per la coalizione di ...

Sondaggi Elezioni politiche 2018 : boom dei grillini tra gli operai Video : Sondaggi #elezioni politiche del 2018: boom dei pentastellati tra gli operai. Sarebbe questo il risultato dell'ultima rilevazione statistica. I grillini superano addirittura il traguardo del 40% tra gli operai e tra i lavoratori dipendenti con mansioni di tipo manuale. Quella che un tempo si individuava anche elettoralmente come classe operaia oggi è corteggiata praticamente da tutti gli schieramenti ma solo la compagine di Grillo riuscirebbe ...

Elezioni politiche - i primi nomi dei candidati : ecco quelli del centrosinistra a Milano : La direzione nazionale del Partito Democratico, dopo una lunga nottata, sabato 27 gennaio ha 'partorito' una lista di candidati alla Camera e al Senato alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 , che ...

Elezioni politiche : ecco le liste dei candidati PD : Non mancano le sorprese nella lista locale presentata dal PD per le prossime Elezioni politiche. È Pier Carlo Padoan, ministro dell'economia del governo Gentiloni il capolista del Pd nel seggio di Torino alla Camera. Non compare l'ex sindaco di Torino Piero Fassino, che corre come capolista a Ferrara. Al secondo posto Silvia ...

Elezioni politiche - nel Lazio il Pd blinda due imputati per i rimborsi. E ricandida i 39 “non ricordo” di Micaela Campana : Laddove Nicola Zingaretti aveva tagliato, Matteo Renzi e i dirigenti del Pd Roma hanno provveduto a ripristinare. Con buona pace dell’ormai fuori moda concetto di “rottamazione”. La sofferta composizione delle candidature del Partito Democratico per i collegi di Roma e Lazio presentano alcune “sorprese” poco gradite all’ala meno garantista del partito. Tornano in corsa per il Parlamento, infatti, due ex consiglieri regionali ...