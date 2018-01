Elezioni | il candidato Corfiati scompare dal listino Piemonte 1 del M5S e non sa ancora

Elezioni politiche - Pd : “Candidato M5s a Latina balla con Domenico Spada - lasci”. Lui : “Il pugile fu premiato da Delrio” : Il candidato M5s viene ritratto in palestra con Domenico Spada e Pd parte all’attacco. “‘balla con gli… Spada‘. sembra questo, parafrasando il titolo di un famoso film di Kevin Costner, uno dei passatempo preferiti da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle ad Ostia“, scrive sulla sua pagina Facebook Eugenio Patané, consigliere regionale del Pd Lazio, allegando un video promozionale dei 5 stelle in ...

Elezioni politiche - candidato barese nel collegio di Lecce. Nitti : 'Sui 5Stelle solo pregiudizi' : Vi avevamo anticipato la sua candidatura ancora prima dell'ufficialità, lui è Michele Nitti , della provincia barese, di Adelfia, lo stesso paese della consigliera regionale Antonella Laricchia. Alle ...

Elezioni : Pd - candidato M5s balla con Domenico Spada - si ritiri : "'balla con gli... Spada' sembra questo, parafrasando il titolo di un famoso film di Kevin Costner, uno dei passatempo preferiti da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle ad Ostia". Lo scrive sulla ...

Elezioni - Di Maio : “Candidato ex-tesserato Pd? Chi si è invaghito per un momento di altri partiti non è un appestato” : “Chi si è invaghito per un momento di altri partiti non è un appestato”. Così Luigi Di Maio, a margine della presentazione del programma di Roberta Lombardi per la Regione Lazio, si è difeso dopo le polemiche per la scelta di alcuni candidati uninominali. Compreso Rinaldo Veri, l’ammiraglio costretto subito a ritirarsi perché già candidato sindaco a Ortona sostenuto da una coalizione di centrosinistra: “Spero di potermi ...

Elezioni - in corsa per il Parlamento c'è Claudio Lotito : candidato in Campania : Un candidato premier, Luigi Di Maio per i Cinque Stelle, il segretario del Pd Matteo Renzi a guidare i Dem al Senato, la new entry Claudio Lotito tra le fila di Forza Italia. Tra nomi di grido e ...

Castellammare - Elezioni Politiche - sarà Lello Vitiello il candidato del Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale : Gli ultimi articoli di Cronaca Torre del Greco - Nascondevano dosi di cocaina nella cassetta postale, coniugi in manette Castellammare - Villa comunale, anche passeggiare è diventato pericoloso ...

Elezioni : Scoppia il 'caso' Cecchi - ex Pd candidato con M5s. E' polemica : Nuove scintille Pd-M5s. Questa volta il casus belli è la candidatura di un ex renziano a Firenze con il Movimento Cinque stelle. Renzi attacca: 'Sono a corto di candidati per cui pescano tra gli ex ...

Elezioni - Crocetta vs Lavia : “Renzi è un serial killer - altro che delinquente seriale”. “Dice così perché non candidato” : “Renzi? Non gli ho mai creduto. Fu lui a dirmi che mi avrebbe candidato alla Camera, ma Renzi è un serial killer che uccide tutti quelli che non la pensano come lui, altro che delinquente seriale. E quindi ero tra quelli da eliminare”. così a Tagadà (La7) l’ex presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, si pronuncia sulla sua mancata candidatura alle prossime Elezioni politiche. “Con Renzi non mi sono ...

Elezioni - fuori i padri delle grandi battaglie civili. Da Manconi a Lo Giudice - chi non è stato ricandidato : fuori Manconi, fuori Realacci, fuori Lo Giudice. Dentro solo Cirinnà. I grandi esclusi della prossima legislatura sono i padri delle leggi sui diritti civili, approvate o mancate. Luigi Manconi, padre di molte battaglia è forse il nome più noto. A nulla è valsa la sua battaglia per far approvare la legge sullo ius soli né il suo sciopero della fame. Lui commenta così su Facebook: “Ringrazio tutti coloro che – e sono stati tantissimi ...

Elezioni - il giorno del deposito delle liste. Dal ritorno di Bossi al giallo Razzi : ‘Candidato all’estero? Voglio l’Abruzzo’ – CRONACA ORA PER ORA : Umberto Bossi ce la fa ancora una volta: confermato capolista della Lega al Senato nella circoscrizione Lombardia 3, Varese-Como-Lecco, dove fu eletto per la prima volta nel 1987. “Gli porto riconoscenza anche se adesso mi dà del cretino ogni giorno”, la spiegazione del leader del Carroccio Matteo Salvini. Il Senatur correrà contro l’ex direttore de La Padania Gianluigi Paragone, per il M5S, e l’ex ad del Milan Adriano ...

Elezioni - Padoan candidato Pd nella terra di Mps tra apprezzamento e malumori : Grande salone, tovaglie di carta, bicchieri di plastica e menù tipicamente toscano. Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha scelto una...

Elezioni - Salvini : “Bossi? Candidato a Varese - Maroni ci aiuterà. Grillo? Sa che governo M5s è calamità naturale” : “Nelle liste della Lega Bossi c’è e sarà Candidato a Varese, nonostante tutto quello che m’ha detto. Non faccio come Renzi che dice ‘stai sereno’ e poi ti dà una coltellata alla schiena. Maroni ha fatto un gran lavoro e continuerà a darci una mano”. Sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, nel Faccia a Faccia (La7) con Giovanni Minoli. E aggiunge: “Grillo? Si è creato un suo blog, secondo me, per una scelta di libertà. Si è reso ...

Elezioni - Salvini : Bossi c'è e sarà candidato a Varese : Milano, 28 gen. (askanews) 'Bossi c'è, Maroni ha fatto un grande lavoro e continuerà a darci una mano. Altri hanno scelto la poltrona rispetto alla comunità, liberi di farlo. Bossi è candidato a ...

Elezioni - Salvini : 'Bossi sarà candidato a Varese - Maroni continuerà ad aiutarci' : "Bossi c'è, Maroni ha fatto un grande lavoro e continuerà a darci una mano. Altri hanno scelto la poltrona rispetto alla comunità, liberi di farlo. Bossi è candidato a Varese". Lo ha annunciato il ...