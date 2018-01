Elezioni | gli scenari post-voto di Crozza | “5 stelle con Leu e Lega? Come essere indecisi

Elezioni : Crocetta - prima si candidavano figli vittime e ora nipoti loro assassini/Rpt : Palermo, 30 gen. (AdnKronos) - "Una volta si candidavano i figli e i nipoti delle vittime di mafia e ora si candidano **i nipoti dei** loro assassini...". E' l'accusa di Rosario Crocetta, ex Governatore siciliano che sta incontrando la stampa all'indomani dell'esclusione dalle liste del Pd. Crocetta

Elezioni : Crocetta - prima si candidavano figli vittime e ora i loro assassini : Palermo, 30 gen. (AdnKronos) - "Una volta si candidavano i figli e i nipoti delle vittime di mafia e ora si candidano i loro assassini...". E' l'accusa di Rosario Crocetta, ex Governatore siciliano che sta incontrando la stampa all'indomani dell'esclusione dalle liste del Pd. Crcetta si riferisce, i

Elezioni - il Pd e il prezzo della coalizione : alfaniani in collegi rossi - salvagente e contentini agli ex di Monti - Sel - M5s : “Renzi ha la smania di prendersi la rivincita dalla sonora sconfitta del referendum e per far questo da febbraio chiede a noi di Alternativa Popolare di far cadere il governo Gentiloni ed in cambio ci ha detto ‘la legge elettorale scrivetela voi’ questa è la verità ed è gravissimo”. Era indignatissimo Sergio Pizzolante il primo giugno dello scorso anno quando denunciava questa storia davanti alle telecamere del Fatto.tv. Più che indignato, ...

Elezioni - Di Maio : “Art.18? Vogliamo reintrodurlo. Salvini? Addomesticato da Berlusconi con seggi in più” : “La nostra volontà è quella di reintrodurre l’Articolo 18 per le aziende con più di 15 dipendenti“. Lo annuncia a Otto e Mezzo (La7) il candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, che si esprime anche sull’allarme lanciato ieri dal Financial Times in un articolo di Wolfgang Munchau (“Un’alleanza tra M5s e Lega causerebbe quasi certamente un infarto collettivo per l’Europa e tra gli investitori internazionali”): ...

Elezioni POLITICHE/ I 'nominati' e la foglia di fico di chi si nasconde dietro le primarie : Che rapporto c'è tra gli elettori, chiamati a eleggere i loro rappresentanti, e gli eletti? Perché vent'anni fa non esistevano i 'nominati'?

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia leader - Renzi ‘battuto’ da Gentiloni e Bonino : Di Maio meglio di Grillo : Sondaggi Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: Fiducia leader, Renzi battuto sia da Gentiloni che da Bonino e Di Maio. Le analisi e i dati in campagna elettorale(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 02:59:00 GMT)

Elezioni - il padre è condannato : Forza Italia candida il figlio. Che offendeva magistrati e pentiti : “Figli di pulla” : Della pm Anna Maria Palma non aveva una buona opinione: “Minchia, questa è una pulla“. Non era migliore l’idea che si era fatto sul pentito Francesco Campanella: “Sta combinando danni con tutti“. Ma, più in generale, negativo era il giudizio sull’intero fenomeno dei collaboratori di giustizia: “Quei figli di pulla dei pentiti“. Non ci sono solo ex aspiranti Miss Italia o integerrime magistrate tra ...

Elezioni - Renzi : 'M5s a corto di candidati - prende gli ex renziani' : "Se il candidato" M5s nel collegio di Firenze "è Nicola Cecchi, è un amico sempre iscritto al Pd che ha votato anche all'ultimo congresso per me. Fa piacere che i Cinquestelle, a corto di candidati, ...

Elezioni Figc - le reazioni di Marotta - Cairo - De Laurentiis e Ferrero : “una pagliacciata” : Elezioni Figc, un’altra giornata nera per il calcio italiano. Oggi si sarebbe dovuto eleggere il nuovo presidente della Figc ma dopo 4 votazioni nulle si è giunti al commissariamento. Nessuno tra Tommasi, Gravina e Sibilia ha raggiunto la maggioranza. Vediamo dunque le reazioni di alcuni esponenti della Serie A presenti all’Assemblea, si parte da Marotta: “Avete visto come è finita la giornata. Questo è un epilogo che dimostra ...

Elezioni 2018 - Di Maio sfida Renzi in tv. Candidature : l'ammiraglio Veri si ritira - in Comune è alleato del Pd : durata lo spazio di poche ore la candidatura per il M5S dell'ammiraglio in congedo Rinaldo Veri, ufficiale che aveva preso parte a diverse missioni della Nato. Annunciato in mattinata da Luigi Di Maio,...

Elezioni FIGC - colpo di scena : si va verso il commissariamento. La resa del calcio italiano : i retroscena della giornata elettorale e gli ... : ... autentico peccato originale che l'ex presidente dei Dilettanti si trascinerà a vita come una lettera scarlatta appuntata su di sé va detto, ad onor di cronaca, che la gestione Tavecchio lascia ...

Elezioni - dal figlio del sottosegretario alla moglie dell’ex vice governatore. E anche in Calabria ci sono imputati in lista : imputati. Ma anche figli d’arte o semplicemente impresentabili. Ci sono tutti in Calabria, dove il manuale Cencelli è superato da molti anni e il peso dei politici candidati sembra essere direttamente proporzionale ai problemi giudiziari. Chi non li ha, può contare almeno su un cambio di casacca o su un’eredità familiare da difendere con i denti. I partiti non si fanno mancare nulla: da Forza Italia al Pd passando per Noi con Salvini. imputati ...

Elezioni - il Pd in Sicilia candida gli ex di Lombardo e Cuffaro. E poi la figlia di Cardinale e del sindaco di Forza Italia : C’è l’ex capogruppo del Movimento per l’Autonomia di Raffaele Lombardo. E poi quella che Totò Cuffaro definisce una “sua amica“. Qualche cambiacasacca di lungo corso fulminato sulla via delle Leopolda. Quindi gli immancabili “figli di“: l’erede dell’ex ministro Totò Cardinale, che ormai da dieci anni ha ricevuto in dote dal padre il seggio al Parlamento. E il rampollo dell’ex sindaco di ...

Elezioni presidente Figc : il calcio sceglie tra Sibilia - Gravina e Tommasi : Il calcio italiano cerca un nuovo presidente. Quello chiamato a governare i tempi cupi del dopo «Apocalisse», etichetta appiccicata da Carlo Tavecchio alla mancata qualificazione azzurra ai Mondiali di Russia. Tre i candidati che partecipano alla corsa per la presidenza federale: Damiano Tommasi, il presidente dell’Assocalciatori, il numero 1 della...