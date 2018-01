Elezioni | Forza Italia presenta le liste | fuori Stefano Balloch

Elezioni politiche 2018 - liste candidati Forza Italia : Camera dei Deputati Collegio Napoli nord , Campania 1-01, : Maria Rosaria Carfagna, Antonio Pentangelo, Mara Antonia Fascina, Vincenzo Santagada. Collegio Napoli città , Campania 1-02, : Maria Rosaria ...

Elezioni 4 marzo : Forza Italia Abruzzo presenta le liste coi nomi dei candidati : ... l'altra, mirata a individuare quelle personalità che potessero apportare un valore aggiunto per risultati conseguiti, competenza ed entusiasmo nel mondo del lavoro e dell'impresa. In questo modo ...

Elezioni - il padre è condannato : Forza Italia candida il figlio. Che offendeva magistrati e pentiti : “Figli di pulla” : Della pm Anna Maria Palma non aveva una buona opinione: “Minchia, questa è una pulla“. Non era migliore l’idea che si era fatto sul pentito Francesco Campanella: “Sta combinando danni con tutti“. Ma, più in generale, negativo era il giudizio sull’intero fenomeno dei collaboratori di giustizia: “Quei figli di pulla dei pentiti“. Non ci sono solo ex aspiranti Miss Italia o integerrime magistrate tra ...

Elezioni Politiche. Presentata la Lista di Forza Italia per i collegi Umbria : Nevi ha anche la delega alla Sicurezza alimentare e alla difesa del cibo Italiano nel mondo di Forza Italia. Siamo assolutamente soddisfatti di come abbiamo operato e siamo convinti che ciò ci ...

Elezioni - il Pd in Sicilia candida gli ex di Lombardo e Cuffaro. E poi la figlia di Cardinale e del sindaco di Forza Italia : C’è l’ex capogruppo del Movimento per l’Autonomia di Raffaele Lombardo. E poi quella che Totò Cuffaro definisce una “sua amica“. Qualche cambiacasacca di lungo corso fulminato sulla via delle Leopolda. Quindi gli immancabili “figli di“: l’erede dell’ex ministro Totò Cardinale, che ormai da dieci anni ha ricevuto in dote dal padre il seggio al Parlamento. E il rampollo dell’ex sindaco di ...

Elezioni - presentate le liste di Forza Italia : Marco Francia e Roberto Rosso per gli uninominali a Torino : 'Abbiamo chiuso le liste dei candidati al Parlamento che presenteremo in Piemonte'. L'annuncio è arrivato direttamente dal coordinatore regionale di Forza Italia, Gilberto Pichetto. 'Una vittoria - ha ...

LUIGI DI MAIO - M5S/ Elezioni 2018 - "La nostra forza è la partecipazione" : LUIGI Di MAIO, M5s: Elezioni politiche 2018, "alleanze? Programma di 20 punti non si discute". Grillo si è stancato del Movimento o di Di MAIO? I dubbi e le "trame" con Di Battista(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 23:13:00 GMT)

Elezioni - Forza Italia scarica Razzi : “L’ho saputo dalla stampa - pensavo a una bufala. Io sempre al servizio del popolo” : “C’è tempo fino a lunedì, e visto che non mi ha chiamato nessuno io spero ancora che qualcuno possa aver apprezzato il mio lavoro e il mio essere sempre in mezzo alla gente e tra i giovani. Senza regali o regalini”. Così il senatore uscente di Forza Italia Antonio Razzi. “Certo, quando ho saputo tramite la stampa della non ricandidatura ho pensato a una bufala: tra uomini che valgono ci si parla prima di far sapere certe ...

Elezioni - da destra a sinistra : da Forza Nuova al Partito Comunista : In vista delle Elezioni del 4 marzo è iniziato il classico appuntamento al Viminale della presentazione dei loghi dei partiti che intendono correre. Oltre ai "big" nelle prime ore sono stati ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : M5s primo partito - cresce Forza Italia - Pd in caduta libera : Sondaggi Politici Elettorali, Intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: voto maggioritario, centrodestra al 39%. Fiducia Leader, Gentiloni su Renzi.

Elezioni - Berlusconi : “Sarà Forza Italia a indicare il premier. Debito pubblico? Per abbatterlo serve piano di privatizzazioni” : Nel centrodestra le carte le darà ancora Berlusconi. L’ex premier ne è convinto e non perde occasione per ribadirlo. Così ha fatto nell’intervista odierna al Corriere della Sera. Ottimismo e decisionismo gli ingredienti della ricetta dell’ex Cavaliere, che dà anche una notizia: sarà Forza Italia a indicare il premier. Il motivo? Perché prenderà più voti all’interno della coalizione con Lega e Fratelli d’Italia. ...

Lega B - su Elezioni Figc decide l'Assemblea - rafforzare asse con Lega A : La Lega Serie B ha tenuto oggi a Milano il Consiglio direttivo, alla presenza del presidente Mauro Balata , del direttore generale Paolo Bedin e dei consiglieri Stefano Bonacini, Antonio Gozzi, ...

Elezioni : ipotesi candidatura di Claudio Lotito in Forza Italia e Paola Ferrari in 'Noi con l'Italia' : Il patron della Lazio, da sempre attratto dal mondo della politica, ammette di 'conoscere bene' sia Berlusconi, sia Lorenzo Cesa anche se al momento, ribadisce, non ha 'ancora ricevuto alcuna ...

Elezioni - Di Maio : "Candidati esterni? Noi aperti - ci rafforzano" : Roma, 9 gennaio 2018 - Luigi Di Maio a ruota libera durante la trasmissione Porta a Porta che andrà in onda stasera. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle parte dal tema dei candidati esterni. "...