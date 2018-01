Elezioni Figc | l' appello di Caressa a Malagò

Elezioni Figc : È la disfatta di un sistema - Malagò ha voluto la palla - ora la giochi : E ora sia convocato d'urgenza il commissario Maigret. O Montalbano se preferite. Anzi, scenda direttamente in campo l'ispettore Jacques Clouseau perché solo il sublime Peter Sellers nei panni della ...

Elezioni Figc - fumata nera : sarà commissariamento. Sibilia : Non ci sono condizioni per procedere : Giornata frenetica in Figc dove l'assemblea elettiva, presso l'Hilton di Fiumicino, è stata chiamata alle urne per eleggere il nuovo Presidente Federale. La corsa a tre tra Damiano Tommasi, Gabriele Gravina e Cosima Sibilia non ha però prodotto nessun risultato dopo le tre votazioni e non si andrà nemmeno al ballottaggio. Per essere eletti al turno inaugurale, infatti, occorreva il 75% dei voti ma alla prima votazione nessuno ha ...

Elezioni Figc - salta l'intesa dopo quattro votazioni : si va verso il commissariamento : salta l'elezione del presidente della Figc. Al ballottaggio, a cui si è arrivati dopo tre votazioni nel corso dell'assemblea elettiva, Gabriele Gravina ha ottenuto il 39.06% dei voti mentre Cosimo ...

Elezioni Figc e commissariamento - Tommasi : 'E' una sconfitta per il sistema' : "Purtroppo questa è una sconfitta per il nostro sistema: ora sicuramente ci sarà il commissario, è giusto che qualcuno dall'esterno ci metta mano. Quanto durerà il commissariamento? Non lo so". Così ...

Elezioni Figc - le reazioni di Marotta - Cairo - De Laurentiis e Ferrero : “una pagliacciata” : Elezioni Figc, un’altra giornata nera per il calcio italiano. Oggi si sarebbe dovuto eleggere il nuovo presidente della Figc ma dopo 4 votazioni nulle si è giunti al commissariamento. Nessuno tra Tommasi, Gravina e Sibilia ha raggiunto la maggioranza. Vediamo dunque le reazioni di alcuni esponenti della Serie A presenti all’Assemblea, si parte da Marotta: “Avete visto come è finita la giornata. Questo è un epilogo che dimostra ...

Elezioni Figc - De Laurentiis : "Il calcio va rifondato". Ferrero : "Una buffonata" : stata una perdita di tempo e una rottura, come avevo previsto. Lo sapevo che finiva così. Il calcio va ricostruito dalle fondamenta". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commenta duramente ...

Elezioni Figc - Sibilia : "C'era accordo su Gravina - ma ha avuto problemi interni" : "Dopo aver cercato in tutti i modi di raggiungere accordo per una convergenza, non c'è la condizione di poter procedere. Chiedo ai delegati della Lnd di votare scheda bianca". Lo ha annunciato il ...