Elezioni | Di Maio | “Candidato ex-tesserato Pd? Chi si è invaghito per un momento di altri

Elezioni - Di Maio contro Sgarbi - Paragone contro Bossi : le sfide tra "big" nei collegi uninominali : Luigi Di Maio contro Vittorio Sgarbi, Gianluigi Paragone vs Umberto Bossi, Paolo Gentiloni contro Luciano Ciocchetti. E poi ancora Matteo Renzi che sfida l'ex renziano Nicola Cecchi, Pier Carlo...

Elezioni - Di Maio : “Art.18? Vogliamo reintrodurlo. Salvini? Addomesticato da Berlusconi con seggi in più” : “La nostra volontà è quella di reintrodurre l’Articolo 18 per le aziende con più di 15 dipendenti“. Lo annuncia a Otto e Mezzo (La7) il candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, che si esprime anche sull’allarme lanciato ieri dal Financial Times in un articolo di Wolfgang Munchau (“Un’alleanza tra M5s e Lega causerebbe quasi certamente un infarto collettivo per l’Europa e tra gli investitori internazionali”): ...

Elezioni - Di Maio : “Nel M5s razzisti - omofobi e massoni non sono candidabili. Confronto tv? Disponibilissimo” : “Chi urla odio razziale, chi usa espressioni omofobe, chi è iscritto alla massoneria, chi nella propria vita ha portato nella vita azioni indecenti non si può candidare col M5s”. sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, a proposito delle proteste e dei ricorsi degli esclusi dalle Parlamentarie. “Abbiamo fermato anche altre candidature in cui abbiamo trovato qualche anomalia” ...

Elezioni - Di Maio : 'Disponibilissimo a un confronto tv con Renzi' : Il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, si è detto "disponibilissimo a confrontarmi in televisione con tutti i candidati premier. Anche con Renzi. Ovviamente se le forze politiche ci ...

Elezioni 2018 - Di Maio sfida Renzi in tv. Candidature : l'ammiraglio Veri si ritira - in Comune è alleato del Pd : durata lo spazio di poche ore la candidatura per il M5S dell'ammiraglio in congedo Rinaldo Veri, ufficiale che aveva preso parte a diverse missioni della Nato. Annunciato in mattinata da Luigi Di Maio,...

Elezioni : in Sicilia #Rally per l’Italia - per Di Maio una due giorni nell'Isola : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, sarà in Sicilia venerdì e sabato prossimi per le nuove tappe del #Rally per l’Italia, il tour nazionale durante il quale il candidato alla presidenza del Consiglio dei ministri sta attraversando il Paese per d

Di Maio presenta i candidati del M5s alle Elezioni del 4 marzo 2018 : Luigi Di Maio ha reso noti i nomi dei candidati per il Movimento 5 stelle alle prossime elezioni politiche. Si tratta di per lo più di accademici e ricercatori, ma c'è anche un ammiraglio in congedo....

Elezioni - Di Maio presenta candidati per l’uninominale : “Il meglio dell’Italia. Fare liste devastante? Per noi entusiasmante” : “Per qualcuno Fare le liste è stato devastante. Per noi Fare liste è stato entusiasmante” Lo ha detto Luigi di Maio alla presentazione dei candidati del Movimento 5 stelle nei collegi uninominali. “Vi presento chi ha risposto al nostro appello. Sono eccellenze. Il nostro obiettivo è avere il gruppo migliore che il Parlamento abbia mai avuto. E non sono persone competenti ma super competenti e incarnano i due fattori per noi ...

Elezioni - Di Maio presenta i candidati del M5S nei collegi uninominali. La diretta : “Oggi è un giorno importante per il MoVimento 5 Stelle e per l’Italia. Oggi presentiamo i nostri candidati nei collegi uninominali per le Elezioni politiche del 4 marzo. Sono le persone di buona volontà, uomini e donne, a cui abbiamo aperto le porte del MoVimento, e che si sono messi a disposizione del nostro Paese. Hanno deciso di partecipare e hanno scelto il MoVimento 5 Stelle per cambiare l’Italia”. Così Luigi Di Maio, leader del ...

