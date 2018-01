Elezioni col Pd e nozze segrete Barra | matrimonio a Las Vegas Dal Vietnam al seggio in

Elezioni - il Pd e il prezzo della coalizione : alfaniani in collegi rossi - salvagente e contentini agli ex di Monti - Sel - M5s : “Renzi ha la smania di prendersi la rivincita dalla sonora sconfitta del referendum e per far questo da febbraio chiede a noi di Alternativa Popolare di far cadere il governo Gentiloni ed in cambio ci ha detto ‘la legge elettorale scrivetela voi’ questa è la verità ed è gravissimo”. Era indignatissimo Sergio Pizzolante il primo giugno dello scorso anno quando denunciava questa storia davanti alle telecamere del Fatto.tv. Più che indignato, ...

Elezioni - Di Maio contro Sgarbi - Paragone contro Bossi : le sfide tra 'big' nei collegi uninominali : SIENA E BOLZANO - A Siena il faccia a faccia sarà tra il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan e Claudio Borghi per il centrodestra, mentre a Bolzano il duello tutto al femminile vedrà ...

Elezioni - Di Maio contro Sgarbi - Paragone contro Bossi : le sfide tra "big" nei collegi uninominali : Luigi Di Maio contro Vittorio Sgarbi, Gianluigi Paragone vs Umberto Bossi, Paolo Gentiloni contro Luciano Ciocchetti. E poi ancora Matteo Renzi che sfida l'ex renziano Nicola Cecchi, Pier Carlo...

‘Le Elezioni uccidono l’italiano’ - ma per i media i colpevoli sono solo i 5stelle : Questa mattina sull’aereo Berlino-Bruxelles mi trovo tra le mani una copia del giornale Le Soir (22 gennaio 2018), giornale belga in lingua francese. In ultima pagina trovo un trafiletto che attira la mia attenzione dal titolo: “Les élections tuent l’italien” (“Le elezioni uccidono l’italiano”). Intervista a Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, che in poche righe di virgolettato si lamenta degli ...

Elezioni Politiche. Presentata la Lista di Forza Italia per i collegi Umbria : Nevi ha anche la delega alla Sicurezza alimentare e alla difesa del cibo Italiano nel mondo di Forza Italia. Siamo assolutamente soddisfatti di come abbiamo operato e siamo convinti che ciò ci ...

Elezioni FIGC - colpo di scena : si va verso il commissariamento. La resa del calcio italiano : i retroscena della giornata elettorale e gli ... : ... autentico peccato originale che l'ex presidente dei Dilettanti si trascinerà a vita come una lettera scarlatta appuntata su di sé va detto, ad onor di cronaca, che la gestione Tavecchio lascia ...

Sono tornato - Luca Miniero 'Benito Mussolini oggi Vincerebbe le Elezioni' - Cinema - Spettacoli : Lui è tornato. Con un tempismo perfetto, implacabile e un po' sinistro Mussolini è nelle sale giovedì con le 400 copie di Sono tornato , il film che Luca Miniero , con la complicità dello ...

Elezioni - Boschi dalle Alpi alle Piramidi : capolista anche in tre collegi in Sicilia. Il Pd sull’isola : “Atto di bullismo” : La candidatura di Maria Elena Boschi? “Sarà presente in diversi collegi e in diversi territori” Quali? “Sarà capolista anche in zone in cui ha avuto modo di lavorare nell’attività di governo, per esempio a Taormina dove è stata organizzatrice del G7 delle donne”. Parola di Matteo Renzi che in questo modo ha anticipato in conferenza stampa la decisione di piazzare la sottosegretaria del governo di Paolo ...

Elezioni - Di Maio presenta i candidati del M5S nei collegi uninominali. La diretta : “Oggi è un giorno importante per il MoVimento 5 Stelle e per l’Italia. Oggi presentiamo i nostri candidati nei collegi uninominali per le Elezioni politiche del 4 marzo. Sono le persone di buona volontà, uomini e donne, a cui abbiamo aperto le porte del MoVimento, e che si sono messi a disposizione del nostro Paese. Hanno deciso di partecipare e hanno scelto il MoVimento 5 Stelle per cambiare l’Italia”. Così Luigi Di Maio, leader del ...

Il retroscena Elezioni e candidati - ecco tutti i paracadutati collegio per collegio. Sono una marea : A Torino in compenso correrà come capolista il romanissimo (e romanista) ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Paracadutato last minute è il collega della Coesione sociale Claudio De Vincenti. ...

Candidati Elezioni 2018 - il centrodestra tratta sui collegi. Ripescato Bossi : Dal mondo dello sport vengono l'atleta paralimpica Giusy Versace , che correrà con Forza Italia in Calabria, e l'ex calciatore del Napoli Giuseppe Incocciati, che avrà un posto al proporzionale a ...

Elezioni - Angelo Raffaele Mascolo : il magistrato con la pistola si candida con “Noi per l’Italia” : Non è un personaggio facile da classificare, il giudice trevigiano Angelo Raffaele Mascolo, meglio noto come “il giudice con la pistola”. Dice spesso quello che pensa e difende il diritto di farlo, visto che gode – anche se magistrato – dei diritti costituzionali di cui beneficiano tutti i cittadini. E questo gli ha causato più problemi che onori, a partire dal Consiglio Superiore della Magistratura. Alcuni giorni fa, quando si è diffusa la ...