Elezioni | big del partito e nomi celebri in campo per la Lega Nord

Conferme - big esclusi - novità. Chi sono i candidati alle Elezioni : Il fil rouge sembrano essere le occhiaie. Quelle del segretario Matteo Renzi che ha tirato le quattro mattino, in Direzione, prima di chiudere (o quasi) le liste del Pd, quelle di Silvio Berlusconi ...

Elezioni - Pd approva le liste : ecco i big in corsa - : approvato nella notte l'elenco di nomi per le politiche del 4 marzo, tra le polemiche della minoranza orlandiana che non ha votato. Gentiloni corre a Roma, Boschi a Bolzano, Fedeli a Pisa. Lucia ...

I big match delle Elezioni : a Roma Cesa sfida Gentiloni. In Trentino duello Boschi-Biancofiore : Maria Elena Boschi candidata nell'uninominale in Trentino (probabilmente a Bolzano) contro la forzista Micaela Biancofiore mentre il centrista Lorenzo Cesa sfiderà per il centrodestra il premier Paolo ...

Elezioni 2018 - le sfide incrociate dei big nell’uninominale. Chi schiererà il Pd contro D’Alema? : Gli scontri Pd-Leu (da Bologna al Salento), le chance del centrodestra e l’incognita M5S al Sud. E a Bologna, per il Senato, c’è la super sfida tra Casini ed Errani