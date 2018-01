Elezioni 2018 | sogno un Mattarella che si rifiuti di dare l’incarico ai disonesti

: L'ira di Putin per la pubblicazione della lista degli oligarchi: "Atto ostile" - Secolo d'Italia - farro50farro : L'ira di Putin per la pubblicazione della lista degli oligarchi: "Atto ostile" - Secolo d'Italia - VinceMaielli : Elezioni, Boschi candidata a Bolzano. I residenti: 'Piovuta dal cielo e non sa il tedesco' - Roberto_66s : Elezioni, deputata ex M5s imputata per le firme false capolista di Insieme in Sicilia – Il Fatto Quotidiano - savignu : Toni Negri da Vanity Fair auspica un governo dei poteri forti per salvare l'euro e critica il reddito di cittadinan… -

(Di martedì 30 gennaio 2018) Accadono fatti molto gravi, ma l’indifferenza domina veloce la vita democratica del Paese come fossero inezia di folklore. Il commissario economico della Ur, il francese Pierre Moscovici comunica già i risultati elettorali, dicendo chi «deve» uscire vincente dalle urne e chi sconfitto per il maggior bene della Ue. Segue il capo del Partito Popolare Europeo, quello che accoglie come salvatore della Patria Silvio Berlusconi, ineleggibile, pregiudicato e accusato di mafia insieme a Dell’Utri, già in carcere. Il PPE che non si muove senza l’avallo della Merkel, mette in guardia dai 5Stelle, incensurati, no-ladri, puliti, a che se pasticcioni. Il FMI con la signora Lagarde (quella che «con la Grecia abbiamo esagerato») annuncia come una rivoluzione un 1,4% di crescita per l’Italia purché si voti come si conviene (a loro) e cioè nella linea dei governi antidemocratici come Monti, Letta, ...