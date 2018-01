: RT @angelomangiante: È saltato il trasferimento di #Dzeko che rimane alla Roma. Fatta per #Emerson che passa al #Chelsea per 20 milioni +… - ailatiditalia23 : RT @angelomangiante: È saltato il trasferimento di #Dzeko che rimane alla Roma. Fatta per #Emerson che passa al #Chelsea per 20 milioni +… - GianniVaretto : RT @angelomangiante: È saltato il trasferimento di #Dzeko che rimane alla Roma. Fatta per #Emerson che passa al #Chelsea per 20 milioni +… - LucaLagana : RT @angelomangiante: È saltato il trasferimento di #Dzeko che rimane alla Roma. Fatta per #Emerson che passa al #Chelsea per 20 milioni +… - CalcioWeb : #Dzeko rimane a #Roma e 'cambia' il futuro di #Deulofeu, #Sturridge e #Giroud: i dettagli - GIUSPEDU : RT @tvdellosport: Stasera a #sportitaliamercato: ?? Ultimi botti: Pastore, Politano, Deulofeu, Lautaro ?? ?? Bagarre elezioni FIGC: Commissari… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 gennaio 2018) La trattativa che avrebbe dovuto portare Edinal Chelsea è saltata definitivamente. L’attaccante bosniaco, quindi, dopo giorni di trattative e tira e molla, rimarrà allaper la contentezza di Di Francesco che potrà quindi contare ancora sul suo bomber. Il Chelsea però non ha perso tempo e dopo la fumata nera persi è subito mosso per trovare un altro attaccante: accordo raggiunto con l’Arsenal per Oliversulla base di 15 milioni di euro più bonus. L’operazione verrà portata a termine non appena i ‘Gunners’ chiuderanno per Aubameyang. Con la permanenza dialla, sfuma anche la possibilità di vedere in Italiae Sturrigde. Il primo è ufficialmente un giocatore del Watford: lo spagnolo si è trasferito nel club inglese in prestito fino al termine della stagione. Sturrigde invece lascia il Liverpool e si trasferisce e va ...