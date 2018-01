Dubbi sul trasferimento dell’Ema ad Amsterdam : In questo periodo esistono forti Dubbi in merito al trasferimento dell’Ema, ovvero l’Agenzia Europea del Farmaco, presso la futura sede di Amsterdam. Infatti, quest’ultima non è affatto pronta e secondo varie indiscrezioni il trasferimento di personale e strutture da Londra potrebbe subire pesanti ritardi e altri inconvenienti. L’allarme è stato appena lanciato dal suo direttore, ovvero Guido Rasi, e tutto ciò ha recentemente rilanciato la ...

Near Death Experience - la scienza non ha Dubbi : “C’è vita oltre la morte”. A Messina un incontro scientifico sulle esperienze di premorte : Neanche la scienza sembra avere dubbi sul fatto che ci sia vita oltre alla morte. È quanto afferma il noto cardiologo olandese Pin van Lommel, che, ospite ieri nel Salone delle Bandiere del Messina ha illustraro nel dettaglio gli straordinari risultati della sua ricerca Near-Death Experiences, cioè le esperienze di premorte studiate su un campione di pazienti sopravvissuti ad arresto cardiaco. Secondo gli studi condotti dal medico la nostra ...

Sul treno di Pioltello con i pendolari. Nuovi Dubbi e attesa per gli indagati : Nuovi rilievi e interrogativi per i magistrati, come quello sulla chiusura del vagone numero 2 giovedì scorso. trenord nega, ma i pendolari che abbiamo oggi incontrato sulla stessa linea non hanno ...

A rischio il prossimo film di Woody Allen : Amazon ha Dubbi sul regista : "A Rainy Day in New York", il prossimo film di Woody Allen, potrebbe non vedere mai la luce.Dopo lo scandalo delle molestie sessuali sembra che Amazon, che ha finanziato la produzione e dovrebbe distribuire la pellicola, stia valutando se interrompere i suoi rapporti di lavoro con il regista.La società non ha ancora preso una decisione ma, come riporta il New York Times, i dubbi su Woody Allen riguarderebbero proprio le accuse ...

Riforma pensioni/ I Dubbi sulle coperture delle promesse M5S (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 26 gennaio. I dubbi sulle coperture delle promesse del Movimento 5 Stelle. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:51:00 GMT)

Atalanta - Gasperini : "Ho ancora Dubbi sul gol di Mertens" : Alla vigilia della trasferta contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini torna sulla sconfitta di domenica scorsa, in particolare sul gol di Dries Mertens che ha regalato la vittoria al Napoli per 1-0: "...

DAVID ROSSI/ Mps - Dubbi sulla morte : fu lui a scrivere la mail che annunciava il suicidio? (Bersaglio mobile) : DAVID ROSSI, Bersaglio Mobile: il capo della comunicazione dei Monte dei Paschi di Siena si è davvero suicidato oppure c'è qualcosa dietro a questo terribile fatto? Le ultime notizie.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:20:00 GMT)

Ciclismo - Doping - il TAS ha sciolto ogni Dubbio : ecco la decisione sul caso Raimondas Rumsas jr : Il TAS ha preso una decisione sul caso Doping che ha coinvolto Raimondas Rumsas jr, ciclista è stato trovato positivo al GRHP-6 Il ciclista Raimondas Rumsas jr è stato squalificato dal Tribunale ...

Vaccini : avere Dubbi sull'obbligo è legittimo : E questa distinzione in Italia sembra non essere molto chiara anche nel mondo dell'informazione. E nato un nuovo movimento: "Noi con i virus". Miliardi di voti. pic.twitter.com/h2cCah19y9 " Vittorio ...

Rosa Fanti/ Chi è la moglie di Carlo Cracco : il primo incontro e i Dubbi sulla differenza d'età : Rosa Fanti: la moglie di Carlo Cracco è 17 anni più giovane dello chef. Mamma di due bambini la cartterizza un particolare curioso: non sa cucinare.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 19:32:00 GMT)

La scelta di Bongiorno fa discutere : dalla 'bambola gonfiabile' ai Dubbi sullo stupro di Firenze - i pensieri 'nitidi' di Salvini sulle donne ... : Tornando al leader della Lega, di certo non piacque al mondo femminile anche il suo attacco alla marcia delle donne con cortei in tutto il mondo a gennaio di un anno fa per protestare contro il ...

Dalla "bambola gonfiabile" ai Dubbi sullo stupro di Firenze - i pensieri "nitidi" di Salvini sulle donne : "C'è una sosia della Boldrini qui sul palco", disse indicando una bambola gonfiabile, "non so se sia già stata esibita". È improbabile che tra i "nitidi pensieri" che l'avvocato Giulia Bongiorno ha detto di apprezzare del suo neoleader Matteo Salvini ci sia anche questo, espresso a luglio 2016 durante la festa della Lega a Soncino. Di certo però la decisione dell'ex legale di Giulio Andreotti con un passato in ...

Ex guardia giurata spara per sbaglio alla fidanzata?/ Studentessa uccisa a Villa d’Alme : Dubbi sulla pistola : Ex guardia giurata spara alla fidanzata: Villa d'Alme, Bergamo. 21enne Studentessa uccisa forse da colpo accidentale sparato dal ragazzo Denis Zeni. Mistero sull'arma carica(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:00:00 GMT)

Yonghong Li/ Milan news - il proprietario risponde ai Dubbi sul closing : tutto regolare : Per la prima volta Yonghong Li ha fatto sentire la propria voce sul closing del Milan, rispondendo ai tanti dubbi e parlando di regolarità e trasparenza prima di minacciare le vie legali(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:00:00 GMT)