DNA | Creata una ' arma di precisione' per curare quello malato

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 30 gennaio 2018) Che la ricerca scientifica italiana avesse raggiunto, in questi ultimi anni, livelli di eccellenza in ogni campo dello scibile era qualcosa che sapevamo già. Ora, però, non solo è arrivata un'ulteriore conferma di questa profonda convinzione, ma, addirittura, si è riusciti a sbaragliare la concorrenza internazionale in generale e di accademie scientifiche e centri di ricerca molto più blasonati. Ciò che è stato realizzato dai ricercatori del Centre for Integrative Biology dell'università di Trento, in effetti, apre le porte a tutta una nuova serie di cure su misura delle malattie dovute, in larga parte, ad un difetto genetico o dove la componente genetica è preponderante. Ma non solo. Potrebbe aprire nuove prospettive nella cura di tumori e altro ancora. Vediamo cosa si è realizzato....