Disabili | al via il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e

Al Kilimangiaro Danilo e Luca raccontano com'è viaggiare da Disabili : Al Kilimangiaro, in onda da domenica 14 gennaio su Rai3, la priima puntata del viaggio di Danilo Ragona e Luca Paiardi due ragazzi torinesi in carrozzina alla scoperta di Fuerteventura. Danilo e Luca ...

Airbnb compra Accomable per aiutare i viaggiatori con Disabilità a trovare l'alloggio giusto - : ... acquisendo Accomable , una startup specializzata nell' organizzazione di viaggi per disabili , che ha costruito una rete di alloggi privi di barriere architettoniche, in oltre 60 paesi nel mondo. ...

Airbnb - il manager che vuol far sentire a casa i Disabili : "Viaggiare è un diritto di tutti" : Parla Srin Madipalli, ex avvocato e fondatore di Accomable, piattaforma per strutture accessibili appena comprata dal colosso californiano di home sharing. Ora...

Al via il nuovo bando da 2 milioni di Fondazione Vodafone Italia per sport e Disabilità : Fino al 23 gennaio sono aperte le candidature per il nuovo bando di OSO - Ogni sport Oltre di Fondazione Vodafone, la prima comunità digitale per avvicinare le persone con disabilità allo sport. Il ...