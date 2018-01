Diritti TV Serie A | il 5 febbraio la decisione su Mediapro

Assemblea lunedì 5 per Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - sarà MediaPro o nuovo bando : È convocata per lunedì prossimo l'Assemblea della Lega Serie A chiamata a decidere sulla vendita dei diritti tv del campionato per il triennio 2018/21. All'ordine del giorno c'è infatti l'esito della trattativa privata per il Pacchetto Global (tutte le 380 partite del campionato) con gli spagnoli di MediaPro, unico soggetto a partecipare al bando per intermediari indipendenti con un'offerta iniziale di 950 milioni di euro ...

Le offerte di Sky e Mediaset non sono bastate, per ora la partita dei Diritti tv della Serie A la stanno vincendo gli spagnoli di MediaPro. L'intermediario che già gestisce i Diritti tv della Liga ha messo sul piatto 950 milioni di euro e royalties fino a oltre il miliardo (quanto speravano i club), a condizione di poter realizzare per 3 anni (o meglio per 6) un canale tematico, rivendendo le partite su ogni piattaforma ai broadcaster,

visto anche il suo rapporto con la qatariota BeIn Sport, per l'assegnazione dei Mondiali in Qatar. Fondato nel 1994, il Gruppo MediaPro si è fuso con il Gruppo GlobMedia nel 2006 e, insieme a WPP,

Diritti Tv - Tavecchio : 'Serie A da un miliardo di euro - non è tanto vituperata' : 'Il calcio italiano non è tanto vituperato. Siamo partiti da 760 milioni, ora siamo a 950 e con le royalties si arriverà a un miliardo di euro. Poi ci sono i quasi 400 milioni dai Diritti esteri, ...

Ammonta a 950 milioni la parte fissa dell'offerta presentata dagli spagnoli di Mediapro per i Diritti della Lega Serie A, con una parte di royalties. Secondo quanto filtra l'assemblea dei venti club ha deciso di procedere a trattative private per una settimana. Nel frattempo, però, per cautelarsi in caso di fallimento della nuova trattativa, l'assemblea