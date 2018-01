Diane Keaton dalla parte di Woody Allen | «Continuo a credere in lui»

Come arredare con Pinterest (ce lo insegna Diane Keaton) : Per tutti Diane Keaton è e sarà sempre l’attrice protagonista dei film di Woody Allen. Pochi però conoscono anche le sue molteplici attività collaterali. Come scrittrice ha già pubblicato due autobiografie: Oggi Come allora, edito in Italia da Mondadori, e Let’s just say it wasn’t pretty, disponibile solo in lingua originale. Alcune fotografie in bianco e nero scattate da lei negli hotel sono raccolte in Reservations, un libro pubblicato negli ...