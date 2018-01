Dal 5 all' 11 giugno la tredicesima edizione di Radici del Sud

Dallo staff della Merkel a candidata Cinque Stelle : chi è Alessia D’Alessandro |Foto : candidata alla Camera per i Cinque Stelle all’uninominale ad Agropoli, città del salernitano di cui è originaria, D’Alessandro ha studiato presso Sciences Po a Parigi e vive a Berlino

Brexit - governo britannico ammette : con uscita Dall'Ue staremo peggio per i prossimi 15 anni : Il Regno Unito è destinato a perdere punti di Pil dopo la Brexit, secondo un rapporto interno realizzato per conto dello stesso governo britannico e fatto trapelare nelle ultime ore da...

Prodotti taroccati su Amazon - ecco come il gigante dell’e-commerce guadagna Dalla contraffazione. L’inchiesta di SkyTg24 : Sky TG24 dedica un’inchiesta alla diffusione dei Prodotti contraffatti sui grandi portali di e-commerce. L’approfondimento, curato da Simone Spina e in onda durante tutta la giornata di oggi, martedì 30 gennaio, nelle principali edizioni del tg, mostra come un colosso globale dell’e-commerce come Amazon fornisca una vetrina anche agli articoli falsi di origine cinese. E lo fa raccontando il viaggio di una borsa griffata acquistata ...

Sportitalia - maratona per l’ultima giornata di mercato : ben 13 ore di diretta Dalle 11 : Si avvicina la conclusione di questa sessione di calciomercato invernale, che ha portato però pochi sussulti alle formazioni italiane. Sportitalia, che da sempre dedica particolare spazio nel suo palinsesto a questa fase della stagione, ha però deciso di fare le cose in grande. L’emitente (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet […] L'articolo Sportitalia, maratona per l’ultima giornata di mercato: ben 13 ...

Made in Italy e molti prodotti DOP bocciati Dall'etichetta semaforo : Teleborsa, - L 'etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in Europa penalizza l'Italia più che altri paesi, bocciando quasi l'85% in valore del Made in Italy a ...

Smog : Dalla Commissione Europea 10 giorni a 9 Paesi per presentare nuove misure : La Commissione Europea ha dato 10 giorni di tempo ai Paesi dell’Unione Europea interessati perché presentino misure di miglioramento della qualità dell’aria, se vogliono evitare il deferimento alla giustizia Europea: lo ha reso noto il portavoce della Commissione, Margaritis Schinas, dopo che il commissario per l’Ambiente, Karmenu Vella, ha tenuto una riunione in cui erano convocati nove Stati. Vella, ha spiegato Schinas, ha ...

Salute - FIMP : ancora troppi bambini colpiti Dall’influenza stagionale : L’influenza stagionale anche quest’anno ha interessato soprattutto i giovanissimi. Secondo gli ultimi dati ha colpito il 4% dei bambini con meno di quattro anni e il 2% di quelli d’età compresa tra i 5 e ai 14 anni. In questi giorni mentre la curva dell’incidenza della malattia per gli adulti sta scendendo, per gli under 14 anni ha ripreso a salire. “E’ la dimostrazione che la strategia adottata finora contro l’influenza in età pediatrica è ...

Calciomercato Prato - Coccolo in prestito Dalla Juventus : Prato - Luca Coccolo , difensore classe 1998, passa dalla Juventus al Prato con la formula del prestito. Affrare ufficiale. Il prodotto del settore giovanile bianconero aveva iniziato la stagione al ...

Alessia D'Alessandro - Dallo staff della Merkel a candidata M5S : ecco chi è : 'Anvedi che caruccia', dicono i presenti. E sugli spalti a un certo punto compare anche il neo-papà Dibba. Lei, Alessia, 28 anni, lavora a Berlino al Wirtschaftsrat: il consiglio economico della Cdu, ...

Diane Keaton Dalla parte di Woody Allen : «Continuo a credere in lui» : Diane Keaton, 72 anni, non abbandona la nave. L’attrice, musa di Woody Allen fin dai tempi di Amore e guerra e Io e Annie, resta al fianco del regista anche nei suoi giorni più difficili. Quando nel clima post Weinstein sono tornate – e stavolta con maggiore forza – le accuse più pesanti, e cioè le presunte molestie a carico della figlia adottiva Dylan Farrow, oggi 32 anni, che sarebbero avvenute quando lei era solo una bambina ...

Roma - denaro sporco Dalla comunità cinese - riciclaggio per 18 milioni : 20 arresti : Vasta operazione antiriciclaggio. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma, supportati dai Comandi dell'Arma territorialmente competenti, tra Londra, le province di Roma, ...

Si schianta con il furgone contro i new jersey sul ponte - 56enne all'ospeDale : Si schianta con il furgone contro i new jersey sul ponte, 56enne all'ospedale Il mezzo distrutto dopo l'impatto Approfondimenti ponte di Castelsangiovanni, presto strutture fisiche per impedire il ...