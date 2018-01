Crollo Bitcoin | negli USA scoccati mandati di comparizione per Bitfinex e Tether

Crollo Bitcoin dopo maxi furto da 500 milioni dollari. Deutsche Bank : state alla larga da criptovalute : Teleborsa, - L'inizio di settimana è in calo per il Bitcoin : la criptovaluta scende a 11.153 dollari con una flessione di oltre 4 punti percentuali, complice la notizia, diffusa la scorsa settimana, ...

Bitcoin - Peter Boockvar prevede Crollo monstre -90% : è una classica bolla : Peter Boockvar, ex responsabile analisti presso Lindsey Group e al momento responsabile investimenti per Bleakley Financial Group, considerato tra i guru di Wall Street, ritiene che il 90% del valore ...

Il Crollo di Bitcoin e delle criptovalute - spiegato : Da lunedì a oggi l'intero mercato ha perso oltre il 35 per cento: qualcuno dice che è scoppiata la bolla, molti invitano alla calma The post Il crollo di Bitcoin e delle criptovalute, spiegato appeared first on Il Post.

Continua il Crollo delle criptovalute : Bitcoin ha perso metà del valore in 30 giorni : È stato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire , in occasione del suo discorso alle forze economiche, ai funzionari e alla stampa, ad annunciare martedì 16 di aver preso la decisione di istituire ...

Crollo Bitcoin - SOTTO I 10MILA DOLLARI/ Crisi criptovaluta al -50% : “è scoppiata la bolla?”. Ecco il perché : CROLLO BITCOIN SOTTO i 10MILA DOLLARI: Crisi della criptovaluta al -50% rispetto al periodo top di dicembre. Cosa succede, è scoppiata la bolla? Ipotesi sul perché di questo trend negativo(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:03:00 GMT)

Bitcoin - scivolone in mattinata : Crollo a 12.255 dollari - -40% rispetto ai massimi raggiunti : Il crollo del Bitcoin . La criptovaluta registra un forte deprezzamento nelle contrattazioni sulle piattaforme online a 12.255 dollari (-12%). Quella che le banche non centrali non considerano una ...

Bitcoin - la Cina pronta alla stretta sul trading : Crollo sotto 12 mila : A metà dicembre 2017 la criptovaluta era salita al livello record di quasi 20.000 dollari. La Corea del Sud ha minacciato di vietarne il trading, la Cina lo ha già fatto e ora vuole combattere l'attività di estrazione di nuova criptovaluta. Intanto gli Usa osservano preoccupati

Nuovo Crollo del Bitcoin che finisce sotto i 12.000 dollari : Roma, 16 gen. (askanews) Nuovo scivolone del Bitcoin, che è improvvisamente piombato sotto quota 12 mila dollari portandosi ai valori più bassi da oltre un mese e mezzo a questa parte. La cosiddetta ...

Bitcoin - nuovo Crollo a -14% : il Sud Corea vuole vietare la moneta : Il Bitcoin continua la sua caduta libera fino a toccare quota 13.656 dollari, perdendo oltre il 14%. Il crollo è arrivato dopo l'annuncio da parte della Corea del Sud di una legge per proibire gli ...

Il Crollo del bitcoin e le altre previsioni scioccanti del 2018 - : Il più grande importatore di petrolio al mondo, la Cina, e molti produttori di materie prime calcolano già le transazioni finanziarie nella moneta cinese. Nel nuovo anno la borsa "Shanghai ...

Ascesa e Crollo di Bitcoin : tra sospetti e attese : Il recente crollo del prezzo dei Bitcoin ha provocato reazioni allarmate nel mondo finanziario. Se il tetto dei 20.000 dollari raggiunti tre settimane fa ha generato grandi entusiasmi tra gli investitori, la quotazione sotto gli 11.000 dollari raggiunta all'inizio della settimana scorsa ha generato reazioni di segno decisamente opposto. C'è stato poi un rialzo sul finire sempre della settimana scorsa, quando la quotazione ha oscillato tra i ...