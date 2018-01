Crisi calcio | Malagò sarà commissario della Lega di A e Fabbricini della Figc

Crisi ROMA/ Eusebio Di Francesco rischia l'esonero? Dubbi e calciomercato complicano la vita : CRISI ROMA, Eusebio Di Francesco rischia l'esonero? Il momento dei giallorossi è molto complicato e il calciomercato crea altre preoccupazioni. Nelle prossime ore grandi novità?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 17:13:00 GMT)

Spagna - il Real Madrid dà un calcio alla Crisi : poker a Valencia : ROMA - Dopo la clamorosa eliminazione in Coppa del Re per mano del Leganes, Zinedine Zidane ottiene dalla squadra le risposte che voleva. Al Mestalla di Valencia torna la BBC e il Real Madrid che si ...

Caccia al riscatto e un calcio alla Crisi : Roma – alla vigilia di Sampdoria-Roma, gara in programma domani sera (20:45) e valevole per il recupero della terza giornata di campionato, il morale in... L'articolo Caccia al riscatto e un calcio alla crisi su Roma Daily News.

Calcio - Serie A 2017-2018 : Roma-Atalanta 1-2 - gli orobici sbancano l’Olimpico - giallorossi in Crisi : L’Atalanta non si ferma più. Gli uomini di Giampiero Gasperini dopo aver espugnato il San Paolo, nei quarti di finale di Coppa Italia, si confermano anche in campionato sbancando l’Olimpico e superando la Roma 2-1. Un risultato figlio di una prova eccezionale della formazione nerazzurra a segno nel primo tempo con Cornelius e De Roon, espulso poi per doppia ammonizione. In superiorità numerica per tutta la ripresa, la squadra di Di ...

Calciomercato Milan - il valore della rosa è invariato nonostante la Crisi. Ecco perché : 235.2 milioni. È l'ammontare totale di quanto ha speso il Milan in estate per rivoluzionare la squadra e acquistare 10 nuovi giocatori, senza contare i circa 300 mila euro versati all'Asteras Tripoli ...

Altro che Crisi - per il ranking Uefa il calcio italiano di club scoppia di salute : Politica federale e nazionale vanno malissimo, ma le squadre italiane in Europa volano. Alcuni spunti sulla reale natura della crisi del calcio italiano L'articolo Altro che crisi, per il ranking Uefa il calcio italiano di club scoppia di salute è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Belpaese senza i Mondiali - speciale su TV8 per la Crisi del calcio italiano : “L’Italia Chiamò”, come recita l’Inno di Mameli, è il titolo dello speciale talk show dedicato al calcio italiano, in programma lunedì 27 novembre alle ore 21.15 su TV8 (al tasto 8 del telecomando). L’appuntamento, sottotitolato Il Belpaese senza i Mondiali di calcio, condotto da Alessandro Bonan, con la partecipazione in studio di Federica Fontana, Lorenzo ...

Crisi calcio - la ricetta di Marchese "Un commissioner all'americana e una Lega vera. Sennò si chiude" : "Quando David Stern, commissioner della Nba, si stufò di prendere schiaffi dal resto del mondo, fece una geniale operazione di marketing piena di sostanza: il Dream Team, che dal '92 non ha più perso ...

Chi sarà il possibile successore di Carlo Tavecchio? Presidente a rischio - Abete ago della bilancia - fronte Lnd disunito. Il calcio italiano in Crisi : Carlo Tavecchio è seriamente con le spalle al muro, il Presidente della FIGC sta cercando di mantenere la poltrona ma non è facile dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2018. Il numero 1 del calcio italiano è sotto attacco da diverse parti e domani il Consiglio Federale potrebbe sancire la fine del suo mandato, nonostante la sua strenua resistenza. Il fatto che non potrà presentare il nome forte di Carlo Ancelotti come ...